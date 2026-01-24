Face au départ de ses cadres, Saint-Trond fait une déclaration claire

Saint-Trond a perdu Rein Van Helden et Andres Ferrari ce vendredi. Les Canaris attirent les regards, mais Wouter Vrancken a tenu à rassurer ses supporters.

Et si c'était la saison de l'exploit pour Saint-Trond ? Les Canaris sont actuellement 2e au classement, alors que les cadors habituels peinent à trouver leur rythme de croisière. Le top 6 est d'ores et déjà (presque) assuré, et STVV peut donc rêver à un ticket européen... voire mieux.

Mais pour ça, il faudra survivre à un mercato hivernal traditionnellement risqué pour ces clubs "sensation" : les cadres trudonnaires sont convoités. Rein Van Helden a signé à l'Antwerp ce vendredi, tandis qu'Andres Ferrari a rejoint Gijon.

Ryotaro Ito restera à Saint-Trond

Pire : une rumeur évoquait le départ potentiel du chef d'orchestre de Saint-Trond, Ryotaro Ito. Il était cité du côté de Mallorque. Fort heureusement pour les Canaris (et pour la qualité de notre championnat), cette éventualité a été balayée par Wouter Vrancken.

"Je lui ai parlé et il souhaite absolument rester. À moins qu'une offre de rêve ne lui soit faite par un grand club européen, mais je ne vois pas cela arriver pour l'instant", a déclaré le coach trudonnaire dans le Belang Van Limburg.

Quant au départ de Van Helden, Vrancken reste beau joueur. " Ca me déçoit. J'aurais aimé le voir terminer la saison chez nous. Mais nous lui sommes très reconnaissants pour tout ce qu'il a apporté ici. Il a choisi de franchir une étape et c'est son droit. Nous lui souhaitons de réussir", conclut-il.