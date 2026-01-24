"Il me fait penser à un joueur de 4e provinciale"..."Il ne jouerait jamais à Bruges" : un Unioniste dézingué

Le champion de Belgique en titre s'est incliné cette semaine en Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Une défaite logique sur papier, mais sur le terrain cela aurait pu se terminer différemment.

En déplacement au Bayern, l'Union a fait bonne figure et tenu tête à l'ogre Bavarois. Les Bruxellois ont même raté le coche. Promise David notamment est passé tout près de l'ouverture du score en première mi-temps.

"J'ai trouvé que Promise David a fait une bonne première mi-temps contre le Bayern Munich", a analysé Franky Van der Elst lors de l'émission Frank & Franky. "Mais il reste quand même parfois un joueur étrange à mon avis."

Techniquement assez bon pour ce niveau ?

"Il me fait penser à un joueur de quatrième provinciale. Techniquement parlant, je précise. Qui va venir le chercher ? De quelle compétition majeure une équipe viendra-t-elle le chercher et débourser quinze millions d'euros ou plus pour lui ?", poursuit l'ancien Diable.

"Il est rapide, oui. S'il n'est pas bloqué dans les deux premiers mètres, il devient difficile à arrêter. Mais techniquement, ce n'est pas toujours bon, même s'il est parfois difficile de lui prendre le ballon", analyse encore Franky Van der Elst.

Promesse David ne jouerait jamais au Club Bruges



"Il a parfois des contrôles qui te font te demander ce qu'il fait là ? À Bruges, ni lui ni Kevin Rodriguez ne jouerait. À l'Union, ça marche, mais dans une équipe de haut niveau, je ne vois pas ça se produire. Il a quelque chose de Lukaku, mais seulement de temps en temps. Ça reste quelque chose de bizarre", a répondu pour sa part l'analyste Frank Raes dans le podcast.