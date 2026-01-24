"Il me fait penser à un joueur de 4e provinciale"..."Il ne jouerait jamais à Bruges" : un Unioniste dézingué

Aernout Van Lindt
Chafik Ouassal et Aernout Van Lindt
| Commentaire
"Il me fait penser à un joueur de 4e provinciale"..."Il ne jouerait jamais à Bruges" : un Unioniste dézingué
Photo: © photonews
Deviens fan de Union SG! 330

Le champion de Belgique en titre s'est incliné cette semaine en Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Une défaite logique sur papier, mais sur le terrain cela aurait pu se terminer différemment.

En déplacement au Bayern, l'Union a fait bonne figure et tenu tête à l'ogre Bavarois. Les Bruxellois ont même raté le coche. Promise David notamment est passé tout près de l'ouverture du score en première mi-temps.

"J'ai trouvé que Promise David a fait une bonne première mi-temps contre le Bayern Munich", a analysé Franky Van der Elst lors de l'émission Frank & Franky. "Mais il reste quand même parfois un joueur étrange à mon avis."

Techniquement assez bon pour ce niveau ?

"Il me fait penser à un joueur de quatrième provinciale. Techniquement parlant, je précise. Qui va venir le chercher ? De quelle compétition majeure une équipe viendra-t-elle le chercher et débourser quinze millions d'euros ou plus pour lui ?", poursuit l'ancien Diable.

"Il est rapide, oui. S'il n'est pas bloqué dans les deux premiers mètres, il devient difficile à arrêter. Mais techniquement, ce n'est pas toujours bon, même s'il est parfois difficile de lui prendre le ballon", analyse encore Franky Van der Elst.

Promesse David ne jouerait jamais au Club Bruges


"Il a parfois des contrôles qui te font te demander ce qu'il fait là ? À Bruges, ni lui ni Kevin Rodriguez ne jouerait. À l'Union, ça marche, mais dans une équipe de haut niveau, je ne vois pas ça se produire. Il a quelque chose de Lukaku, mais seulement de temps en temps. Ça reste quelque chose de bizarre", a répondu pour sa part l'analyste Frank Raes dans le podcast.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Union SG
Promise David
Franky Van der Elst

Plus de news

Charleroi accrochera-t-il le Top 6 ? "Méfiez-vous de cette équipe !"

Charleroi accrochera-t-il le Top 6 ? "Méfiez-vous de cette équipe !"

15:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/01: Rasmussen - Stroeykens

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/01: Rasmussen - Stroeykens

14:20
Hache de guerre enterrée entre Youri Tielemans et son coach ? "Il a refusé de lui serrer la main"

Hache de guerre enterrée entre Youri Tielemans et son coach ? "Il a refusé de lui serrer la main"

14:40
Bruges au coude-à-coude avec... le FC Barcelone pour un talent de 18 ans

Bruges au coude-à-coude avec... le FC Barcelone pour un talent de 18 ans

14:20
OFFICIEL : l'Union poursuit son mercato d'hiver et enregistre un départ définitif

OFFICIEL : l'Union poursuit son mercato d'hiver et enregistre un départ définitif

13:01
"Comme une sorte de crise" : Ousseynou Niang sort du silence après son malaise contre le Maroc

"Comme une sorte de crise" : Ousseynou Niang sort du silence après son malaise contre le Maroc

12:20
"Trois buts très suspects en trois minutes à la fin" : le match étrange de l'Union qui refait surface

"Trois buts très suspects en trois minutes à la fin" : le match étrange de l'Union qui refait surface

11:20
1
Officiel : excellente nouvelles pour Tubize-Braine qui voit un joueur clé revenir au club

Officiel : excellente nouvelles pour Tubize-Braine qui voit un joueur clé revenir au club

13:30
La RAAL pour créer la surprise face au deuxième du championnat : "On est plus forts qu'à l'aller"

La RAAL pour créer la surprise face au deuxième du championnat : "On est plus forts qu'à l'aller"

11:40
Un retour chez les Francs Borains pour disputer la Coupe du Monde : "Le rêve d'une vie"

Un retour chez les Francs Borains pour disputer la Coupe du Monde : "Le rêve d'une vie"

12:40
Le Club de Bruges doit-il aller chercher Parfait Guiagon ? L'idée fait débat au nord du pays

Le Club de Bruges doit-il aller chercher Parfait Guiagon ? L'idée fait débat au nord du pays

12:00
Une sacrée tuile pour l'Union : "Il sera absent plusieurs semaines"

Une sacrée tuile pour l'Union : "Il sera absent plusieurs semaines"

09:00
D'ores et déjà forfait contre Charleroi, incertain pour Anderlecht en Coupe : "C'est un coup dur"

D'ores et déjà forfait contre Charleroi, incertain pour Anderlecht en Coupe : "C'est un coup dur"

11:00
🎥 Le 0-5 était à quelques centimètres : La Gantoise à deux doigts de l'un des buts de l'année à Sclessin

🎥 Le 0-5 était à quelques centimètres : La Gantoise à deux doigts de l'un des buts de l'année à Sclessin

09:30
"Si je pouvais remonter le temps..." : Radja Nainggolan à coeur ouvert sur son rapport à la Belgique

"Si je pouvais remonter le temps..." : Radja Nainggolan à coeur ouvert sur son rapport à la Belgique

10:30
"Ça a été très mal perçu" : Sébastien Pocognoli revient sur ses propos après la claque au Real Madrid

"Ça a été très mal perçu" : Sébastien Pocognoli revient sur ses propos après la claque au Real Madrid

10:00
Quel contraste avec Wouter Vandenhaute : voici ce que touche Michael Verschueren à Anderlecht

Quel contraste avec Wouter Vandenhaute : voici ce que touche Michael Verschueren à Anderlecht

08:30
Le marché belge pour sauver Monaco ? Sébastien Pocognoli surveille un joueur d'Anderlecht

Le marché belge pour sauver Monaco ? Sébastien Pocognoli surveille un joueur d'Anderlecht

08:00
Aussi stable sur le terrain qu'en dehors : une grande première pour Brandon Mechele

Aussi stable sur le terrain qu'en dehors : une grande première pour Brandon Mechele

07:40
Rik De Mil savoure sa revanche à Sclessin : "On a joué un match d'adultes"

Rik De Mil savoure sa revanche à Sclessin : "On a joué un match d'adultes"

07:20
1
Face au départ de ses cadres, Saint-Trond fait une déclaration claire

Face au départ de ses cadres, Saint-Trond fait une déclaration claire

06:40
Mario Stroeykens sur le départ ? Il ferme la porte à un club !

Mario Stroeykens sur le départ ? Il ferme la porte à un club !

07:00
Ultras dans le vestiaire, affrontements avec la police : chaos à Sclessin après l'humiliation du Standard

Ultras dans le vestiaire, affrontements avec la police : chaos à Sclessin après l'humiliation du Standard

23:45
Teuma pas au niveau, Mortensen encourageant : les notes du Standard après la défaite contre Gand Analyse

Teuma pas au niveau, Mortensen encourageant : les notes du Standard après la défaite contre Gand

23:00
5
Triplé de Kanga, le Standard humilié : conspués, les Rouches prennent une gifle contre Gand

Triplé de Kanga, le Standard humilié : conspués, les Rouches prennent une gifle contre Gand

22:39
"0-4, what the f*ck, man..." : un Rouche n'en revient pas après l'humiliation subie à Sclessin

"0-4, what the f*ck, man..." : un Rouche n'en revient pas après l'humiliation subie à Sclessin

23:03
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/01: Lang - Goore - De Mil - Pupe

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/01: Lang - Goore - De Mil - Pupe

21:40
L'Olympic Charleroi touche le fond à domicile face à la lanterne rouge

L'Olympic Charleroi touche le fond à domicile face à la lanterne rouge

22:30
Rik De Mil espère conserver un grand talent : "Il peut encore progresser"

Rik De Mil espère conserver un grand talent : "Il peut encore progresser"

21:20
Tom Saintfiet dénonce : "En Belgique, ce n'est que du copinage"

Tom Saintfiet dénonce : "En Belgique, ce n'est que du copinage"

22:00
Un peu comme Beka Beka : la RAAL officialise un transfert qui ne sera pas fit tout de suite

Un peu comme Beka Beka : la RAAL officialise un transfert qui ne sera pas fit tout de suite

21:00
Officiel : Noa Lang quitte déjà le Napoli

Officiel : Noa Lang quitte déjà le Napoli

21:40
Besnik Hasi n'était même pas au courant, mais un Anderlechtois s'en va bel et bien

Besnik Hasi n'était même pas au courant, mais un Anderlechtois s'en va bel et bien

20:30
Un retour surprenant : parti en MLS, cet ancien de Pro League revient au KV Courtrai

Un retour surprenant : parti en MLS, cet ancien de Pro League revient au KV Courtrai

20:00
Les maux de tête d'Ivan Leko : "Je n'ai aucun gardien de but fit"

Les maux de tête d'Ivan Leko : "Je n'ai aucun gardien de but fit"

19:00
Pas de carrière en pro... à cause d'un trop petit sexe : "Les croisés du calebar"

Pas de carrière en pro... à cause d'un trop petit sexe : "Les croisés du calebar"

19:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 22
Standard Standard 0-4 La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 16:00 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 18:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Louvain OH Louvain 20:45 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 25/01 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 25/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 25/01 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 25/01 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved