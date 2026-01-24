"Si je pouvais remonter le temps..." : Radja Nainggolan à coeur ouvert sur son rapport à la Belgique

"Si je pouvais remonter le temps..." : Radja Nainggolan à coeur ouvert sur son rapport à la Belgique
En Belgique, Radja Nainggolan a souvent défrayé la chronique. Il se sent plus en phase avec la mentalité indonésienne.

Radja Nainggolan n'a jamais eu sa langue en poche. Et cela vaut aussi pour son rapport à la Belgique : "Si je pouvais remonter le temps, j'aurais sans hésiter choisi l'Indonésie. La reconnaissance qu'on y reçoit est infiniment supérieure à celle qu'on reçoit en Belgique", explique-t-il à la Gazet van Antwerpen.

Le Ninja a vécu et joué en Indonésie pendant six mois, il en garde de très bons souvenirs. "En Indonésie, le football est une véritable passion. Chaque matin, des supporters m'attendaient à ma porte avant que je parte à l'entraînement. Si je n'avais pas rencontré ma nouvelle petite amie à ce moment-là, je serais rentré immédiatement".

Les critiques le touchent

Il se sentait tout simplement dans son élément : "Jakarta, une ville de vingt millions d'habitants, j'étais salué avec respect même au milieu de la nuit. Ici, on vous demande ce que vous faites dans la rue à deux heures du matin et on vous catalogue aussitôt".

Le milieu de terrain ne sent pas apprécié à sa juste valeur en Belgique, il estime sa réputation injustifiée : "Je n'ai jamais touché à la drogue de ma vie, et pourtant on me traite de cocaïnomane. J'en ris, car c'est malsain de penser ainsi. En Belgique, on entend surtout des critiques, rarement des choses positives".


Et pourtant, Nainggolan est toujours là, actif en D1B : "La Belgique reste mon pays. Ma compagne et moi venons d'avoir un fils, elle a deux autres enfants, et j'ai encore mes filles. Aussi dur que cela puisse paraître, c'est ici que se trouve notre foyer".

