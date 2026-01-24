Un autre Belge vers un cador de Premier League, après Senne Lammens à Manchester United ?

Manuel Gonzalez
Chafik Ouassal et Manuel Gonzalez
| Commentaire
Un autre Belge vers un cador de Premier League, après Senne Lammens à Manchester United ?
Photo: © photonews

Le Belge est sur le point de faire son retour chez les Blues. Liam Rosenior souhaiterait rapidement faire venir notre compatriote à Stamford Bridge.

Mike Penders avait quitté Genk pour Chelsea. Le club anglais l'avait immédiatement prêté à son club partenaire, le RC Strasbourg, en Ligue 1.

Selon ChelseaNews, les Blues seraient enclins à prendre une décision rapide concernant le portier belge. De plus, MailSport a évoqué que des sources internes au club estimeraient que Penders a un potentiel "absolument exceptionnel".

Il serait même l'une des principales raisons pour lesquelles les Blues n'ont pas engagé de nouveau gardien de but l'été dernier. Penders semble donc avoir un bel avenir à Stamford Bridge.

Peu convaincu par les gardiens de Chelsea

Ainsi Liam Rosenior souhaiterait immédiatement faire venir notre compatriote à Stamford Bridge. Ce dernier a quitté Strasbourg il y a quelques semaines pour s'installer sur le banc de Chelsea. Le coach a succédé à Enzo Maresca, qui a été licencié.

Rosenior ne serait pas du tout convaincu par les gardiens de but dont il dispose dans son noyau actuel. Robert Sanchez commet régulièrement des erreurs, tandis que Filip Jörgensen n'a pas su saisir sa chance et aurait même demandé à quitter le club.

La voie pourrait donc être ouverte pour Mike Penders. La transaction pourrait se concrétiser ce mois-ci.

Commentaire
Mike Penders

