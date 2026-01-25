🎥 Son club et Rudi Garcia craignent le pire : un Diable Rouge sort sur blessure

Youri Tielemans a dû quitter le terrain contre Newcastle après un violent choc. Et ça ne sent pas bon du tout.

Youri Tielemans avait lancé une contre-attaque vers la 70e minute quand il a été violemment fauché par Lewis Miley. L'arbitre n'avait pas sifflé la faute, mais le choc était impressionnant. Tielemans était resté au sol en se tenant la cheville.

Le Diable Rouge n'a pas pu continuer et a dû quitter le terrain. Les examens médicaux devront déterminer la gravité de la blessure. Pour Aston Villa, c'est un coup dur, d'autant plus que Tielemans jouait à son meilleur niveau ces dernières semaines.

Les conséquences pour Aston Villa

Son pied s'est bloqué dans l'herbe au moment du choc et sa cheville a tourné. Le club a peur que ce soit plus grave qu'une petite entorse, mais attend les résultats des examens pour en être sûr.

Malgré la sortie de Tielemans, Aston Villa s'est imposé 0-2 sur le terrain de Newcastle. L'équipe a tenu en défense et a su se montrer efficace devant le but. La blessure du milieu de terrain vient ternir la victoire.

On saura dans les prochains jours combien de temps Tielemans sera absent. Aston Villa attend les résultats médicaux et espère que les nouvelles seront bonnes. Le Diable Rouge est incertain pour les prochains matchs, et le sélectionneur Rudi Garcia croise les doigts pour que ce ne soit pas grave.



