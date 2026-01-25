🎥 Son club et Rudi Garcia craignent le pire : un Diable Rouge sort sur blessure

Muzamel Rahmat
| Commentaire
🎥 Son club et Rudi Garcia craignent le pire : un Diable Rouge sort sur blessure
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Youri Tielemans a dû quitter le terrain contre Newcastle après un violent choc. Et ça ne sent pas bon du tout.

Youri Tielemans avait lancé une contre-attaque vers la 70e minute quand il a été violemment fauché par Lewis Miley. L'arbitre n'avait pas sifflé la faute, mais le choc était impressionnant. Tielemans était resté au sol en se tenant la cheville.

Le Diable Rouge n'a pas pu continuer et a dû quitter le terrain. Les examens médicaux devront déterminer la gravité de la blessure. Pour Aston Villa, c'est un coup dur, d'autant plus que Tielemans jouait à son meilleur niveau ces dernières semaines.

Les conséquences pour Aston Villa

Son pied s'est bloqué dans l'herbe au moment du choc et sa cheville a tourné. Le club a peur que ce soit plus grave qu'une petite entorse, mais attend les résultats des examens pour en être sûr.

Malgré la sortie de Tielemans, Aston Villa s'est imposé 0-2 sur le terrain de Newcastle. L'équipe a tenu en défense et a su se montrer efficace devant le but. La blessure du milieu de terrain vient ternir la victoire.

On saura dans les prochains jours combien de temps Tielemans sera absent. Aston Villa attend les résultats médicaux et espère que les nouvelles seront bonnes. Le Diable Rouge est incertain pour les prochains matchs, et le sélectionneur Rudi Garcia croise les doigts pour que ce ne soit pas grave.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Match amical (Pays)
Match amical (Pays) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Newcastle Utd
Aston Villa
Youri Tielemans

Plus de news

LIVE : Anderlecht pousse, en vain Live

LIVE : Anderlecht pousse, en vain

20:09
Anderlecht peut se mordre les doigts : Julien Duranville décisif dès son premier match

Anderlecht peut se mordre les doigts : Julien Duranville décisif dès son premier match

20:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/01: Lokesa - Ndenge Kongolo

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/01: Lokesa - Ndenge Kongolo

19:00
"Une place sur un banc de D1A, ça se mérite" : le message fort de Frédéric Taquin à plusieurs de ses joueurs Réaction

"Une place sur un banc de D1A, ça se mérite" : le message fort de Frédéric Taquin à plusieurs de ses joueurs

18:40
Parti d'Anderlecht en 2023, il revient en Belgique pour prendre sa revanche : "Je veux me faire un nom ici"

Parti d'Anderlecht en 2023, il revient en Belgique pour prendre sa revanche : "Je veux me faire un nom ici"

19:00
🎥 Wilfried Kanga s'excuse à Sclessin : "Bizarre de voir le Standard comme ça, je leur souhaite le meilleur" Interview

🎥 Wilfried Kanga s'excuse à Sclessin : "Bizarre de voir le Standard comme ça, je leur souhaite le meilleur"

18:20
🎥 Eden Hazard a déjà son favori : "Aucun doute : le Ballon d'Or, il l'aura"

🎥 Eden Hazard a déjà son favori : "Aucun doute : le Ballon d'Or, il l'aura"

18:00
🎥 "Un manque de révolte ? Je ne suis pas d'accord" : le Standard tombe de haut et cherche encore son problème Interview

🎥 "Un manque de révolte ? Je ne suis pas d'accord" : le Standard tombe de haut et cherche encore son problème

17:30
Coup dur pour David Hubert : un absent de marque à l'Union pour le choc contre le Club de Bruges

Coup dur pour David Hubert : un absent de marque à l'Union pour le choc contre le Club de Bruges

17:00
1
Critiqué pour son prix, Mamadou Diakhon peut-il prendre la relève de Christos Tzolis à Bruges ?

Critiqué pour son prix, Mamadou Diakhon peut-il prendre la relève de Christos Tzolis à Bruges ?

16:30
Un titulaire de Genk sur le départ : son remplaçant est déjà connu

Un titulaire de Genk sur le départ : son remplaçant est déjà connu

16:00
Vincent Euvrard, pas jugé fautif au Standard : Marc Wilmots tire les conclusions de la gifle contre Gand

Vincent Euvrard, pas jugé fautif au Standard : Marc Wilmots tire les conclusions de la gifle contre Gand

15:40
📷 "Honte à vous" : pourquoi les Storm Ultras ont refusé d'entrer dans le Bosuil pour Antwerp - Charleroi

📷 "Honte à vous" : pourquoi les Storm Ultras ont refusé d'entrer dans le Bosuil pour Antwerp - Charleroi

14:40
Le Bosuil a vite compris : Charleroi réduit l'Antwerp au silence et se rapproche encore un peu plus du top 6

Le Bosuil a vite compris : Charleroi réduit l'Antwerp au silence et se rapproche encore un peu plus du top 6

15:28
1
🎥 Catastrophe pour l'Antwerp : un nouveau transfert se blesse 35 minutes après ses débuts

🎥 Catastrophe pour l'Antwerp : un nouveau transfert se blesse 35 minutes après ses débuts

15:00
Pas de surprise à Anderlecht contre Dender ?

Pas de surprise à Anderlecht contre Dender ?

14:02
D1 ACFF : surprise des U23 de Charleroi grâce à un triplé, le SL16 FC touche le fond mais creuse encore

D1 ACFF : surprise des U23 de Charleroi grâce à un triplé, le SL16 FC touche le fond mais creuse encore

14:20
Hache de guerre enterrée entre Youri Tielemans et son coach ? "Il a refusé de lui serrer la main"

Hache de guerre enterrée entre Youri Tielemans et son coach ? "Il a refusé de lui serrer la main"

24/01
Champion avec le Standard en 2009, il s'offre un nouveau défi... assez exotique

Champion avec le Standard en 2009, il s'offre un nouveau défi... assez exotique

14:00
Bruges augmente son offre : les Blauw & Zwart vers le deuxième plus gros transfert de leur histoire ?

Bruges augmente son offre : les Blauw & Zwart vers le deuxième plus gros transfert de leur histoire ?

13:30
Il croise Radja Nainggolan : transfert entre deux candidats au tour final en Challenger Pro League

Il croise Radja Nainggolan : transfert entre deux candidats au tour final en Challenger Pro League

13:00
Le chaos après Standard-Gand aura des conséquences : plusieurs agents de police ont été blessés

Le chaos après Standard-Gand aura des conséquences : plusieurs agents de police ont été blessés

12:40
Les frères Leysen tous les deux frustrés : "Maman sera contente, mais..."

Les frères Leysen tous les deux frustrés : "Maman sera contente, mais..."

12:20
Le buteur décisif débarqué du FC Liège était là par miracle : il est arrivé à l'Easi Arena juste à temps

Le buteur décisif débarqué du FC Liège était là par miracle : il est arrivé à l'Easi Arena juste à temps

12:00
Un concurrent... ou un remplaçant à Colin Coosemans ? Besnik Hasi répond

Un concurrent... ou un remplaçant à Colin Coosemans ? Besnik Hasi répond

11:30
2
Vincent Kompany ne restera pas invincible : il réagit après la défaite surprise contre Ausbourg

Vincent Kompany ne restera pas invincible : il réagit après la défaite surprise contre Ausbourg

11:00
Très mauvaise nouvelle à Bruges avant le match crucial contre Marseille

Très mauvaise nouvelle à Bruges avant le match crucial contre Marseille

10:30
Anderlecht ne se laissera pas faire et réclame une compensation financière

Anderlecht ne se laissera pas faire et réclame une compensation financière

10:00
C'est presque fait : Malines laisse partir son attaquant, et a un oeil sur son remplaçant

C'est presque fait : Malines laisse partir son attaquant, et a un oeil sur son remplaçant

09:30
🎥 Son match référence en Eredivisie : Rayane Bounida fait le show avec l'Ajax

🎥 Son match référence en Eredivisie : Rayane Bounida fait le show avec l'Ajax

09:00
"Cette règle fout le bordel" : Felice Mazzù en colère après OHL-Union

"Cette règle fout le bordel" : Felice Mazzù en colère après OHL-Union

08:40
1
"Je n'en parle jamais, mais là..." : Frédéric Taquin touché au moment d'expliquer la défaite de la RAAL Réaction

"Je n'en parle jamais, mais là..." : Frédéric Taquin touché au moment d'expliquer la défaite de la RAAL

08:00
L'Union Saint-Gilloise et la RAAL au coude-à-coude pour un talent français

L'Union Saint-Gilloise et la RAAL au coude-à-coude pour un talent français

08:20
"J'en ai parlé avec Romelu Lukaku" : un Diable Rouge aimerait aussi revenir à Anderlecht

"J'en ai parlé avec Romelu Lukaku" : un Diable Rouge aimerait aussi revenir à Anderlecht

07:30
L'Union s'en sort bien à OHL, mais reste de justesse en tête du classement

L'Union s'en sort bien à OHL, mais reste de justesse en tête du classement

22:44
🎥 Une journée de Challenger Pro League avec plusieurs surprises : voici les résultats

🎥 Une journée de Challenger Pro League avec plusieurs surprises : voici les résultats

23:00

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 23
West Ham Utd West Ham Utd 3-1 Sunderland Sunderland
Fulham Fulham 2-1 Brighton Brighton
Burnley Burnley 2-2 Tottenham Tottenham
Manchester City Manchester City 2-0 Wolverhampton Wolverhampton
Bournemouth Bournemouth 3-2 Liverpool Liverpool
Crystal Palace Crystal Palace 1-3 Chelsea Chelsea
Newcastle Utd Newcastle Utd 0-2 Aston Villa Aston Villa
Brentford Brentford 0-2 Nottingham Forest Nottingham Forest
Arsenal Arsenal 2-3 Manchester United Manchester United
Everton Everton 26/01 Leeds United Leeds United
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved