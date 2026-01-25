Bonne nouvelle pour le Club de Bruges : le dossier Joaquin Seys change de direction

Newcastle United est intéressé par Joaquin Seys. Comme l'a expliqué Ivan Leko, il voit son défenseur évoluer un jour en Premier League.

Selon les informations d'INews, Newcastle United hésite de plus en plus à passer à l'action cet hiver. Le club anglais est coincé financièrement et doit faire attention à ses dépenses. À cause de ça, Joaquin Seys ne devrait pas les rejoindre.

Le défenseur intéresse Newcastle, mais le club regarde aussi ailleurs. Les Anglais ne passeront à l'action que s'ils trouvent l'argent. Pour le Club de Bruges, c'est une bonne nouvelle. Perdre un titulaire comme Seys en pleine saison aurait rendu les choses plus compliquées.

Une question de timing

Seys est l'un des joueurs les plus en vue du Club de Bruges. Grâce à ses bons matchs en Ligue des Champions et sa place avec les Diables Rouges, beaucoup de clubs s'intéressent à lui. En plus de Newcastle, d'autres équipes anglaises le surveillent, même si on ne sait pas si elles vont tenter de l'acheter cet hiver.

Bruges est en position de force dans ce dossier puisque Seys est sous contrat jusqu'en 2029. Avec un prix fixé à 15 millions d’euros, un transfert cet hiver paraît très compliqué. Les dirigeants veulent conserver leur groupe jusqu'à l'été pour rester compétitifs.