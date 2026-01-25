Interview 🎥 "Un manque de révolte ? Je ne suis pas d'accord" : le Standard tombe de haut et cherche encore son problème

Les joueurs du Standard doivent se regarder dans le miroir et faire leur autocritique, et Marco Ilaimaharitra le sait. Le milieu de terrain des Rouches comprend la réaction des supporters, mais rejette tout manque de révolte ou de combativité.

C'est une véritable gifle que le Standard a concédée sur sa pelouse, vendredi soir contre Gand. Battus 0-4, les Rouches ont été conspués par leur public, dont certains individus sont parvenus à forcer l'entrée du vestiaire après la rencontre. Une forme d'incompréhension régnait, à l'image des différentes réactions, dont celle de Marco Ilaimaharitra à notre micro.

"C'est très frustrant. Je n'ai pas les mots, ce n'était pas digne de notre équipe et du club. Il faut qu'on se pose les bonnes questions, parce que ce n'est pas possible. Je n'ai pas d'explication."

"J'avais l'impression qu'on jouait un meilleur football et qu'on était mieux que la semaine dernière, mais on en prend finalement plus que la semaine dernière, où on avait fait un non-match. Soit Gand a été super efficace, soit on a laissé des boulevards, et je pense que c'est plutôt la deuxième solution. On prend deux buts coup sur coup, on n'y était pas dans la zone la plus décisive du terrain, et c'est ce qui est important dans le football."

Pas un manque de révolte ?

Deux buts coup sur coup, dont l'ouverture du score qui a fait basculer la rencontre, après la perte de balle d'un Teddy Teuma qui pourrait pourtant faire du bien à ce Standard. Marco Ilaimaharitra en est certain : son nouveau coéquipier maltais parviendra à relever la tête.

"C'est malheureux pour lui, c'est quelqu'un qui va nous apporter énormément de choses. Ça n'enlève rien à ses qualités. Aujourd'hui, ça tombe sur lui, mais je ne serai jamais le genre de personne à pointer du doigt un de mes coéquipiers. On verra à la vidéo les erreurs commises et on va les corriger, on n'a pas le choix."

D'un œil extérieur, et c'était aussi le cas à Charleroi, c'est le manque de révolte de ce Standard qui étonne, lors d'une défaite dans un choc wallon puis d'une déroute à Sclessin dans un match à six points pour le top 6. Marco Ilaimaharitra n'est toutefois pas totalement de cet avis et pointe plutôt un manque de réussite.

"Je ne suis pas tout à fait d'accord. On a quand même les occasions pour revenir à 1-2. Malheureusement, ça ne tourne pas de notre côté, car j'ai trouvé qu'on s'est procuré des occasions. On a un manque de réussite, et je suis sûr qu'à 1-2, ce n'était plus le même match. On les sentait fébriles en seconde période, mais on n'a pas su faire ce qu'ils nous ont fait."

"Se taire et agir sur le terrain"

Il ne s'agit pas vraiment de l'analyse partagée par la majorité des supporters du Standard, qui ont manifesté leur mécontentement pour la première fois depuis longtemps avec une telle véhémence.

"Bien sûr qu'on les comprend. On est à la maison et on en prend quatre, presque cinq. Il faut les comprendre. Ça fait un moment qu'on leur vend du rêve et qu'on leur dit beaucoup de choses dans les journaux, moi le premier. Mais au bout d'un moment, il faut se taire et agir sur le terrain", a assuré Marco Ilaimaharitra, conscient que le Clasico pourrait marquer un vrai tournant dans la relation entre les Rouches et leur 12e homme.

"C'est ce qui est bon dans le football. Je ne sais pas si on sera pardonnés en cas de victoire, mais c'est le meilleur moyen de repartir de l'avant. Il faut prendre match après match. On sait quels sont les objectifs et ça ne sert à rien de les répéter à chaque fois. La vérité est là : on peut faire de très belles phrases, mais il faut juste agir sur le terrain."

"Il faut consolider cette solidarité qu'on avait auparavant et qu'on a un peu moins ces derniers temps. Cela ne passera que par nos actes sur le terrain pour se sortir de cette situation. Il faut se dire les choses, comprendre nos erreurs, les accepter et se remettre au boulot en vue de dimanche prochain", a conclu Ilaimaharitra.

