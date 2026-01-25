Un titulaire de Genk sur le départ : son remplaçant est déjà connu

Une clause libératoire figure dans le contrat de Mujaid Sadick, qui pourrait quitter le Racing Genk dès ce mercato hivernal. Le club limbourgeois ne recrutera cependant pas de remplaçant, puisque celui-ci est déjà présent dans l'effectif.

Malgré une saison pour le moment décevante, le Racing Genk connaît un mercato hivernal particulièrement calme et n’a pas encore officialisé le moindre renfort pour son équipe première.

Dans le sens des départs, Patrik Hrosovsky a quitté le Limbourg pour rejoindre le Viktoria Plzen, tandis qu’une solution est recherchée pour l’attaquant Jusef Erabi, en manque de temps de jeu.

Nicky Hayen ne devrait donc pas perdre de titulaire important avant la fin de saison… sauf peut-être un : Mujaid Sadick, dont le contrat à la Cegeka Arena comprend une clause libératoire fixée à 8 millions d’euros.

Pas d'arrivée à Genk en cas de départ de Mujaid Sadick

Une situation qui intéresse particulièrement le Paris FC, susceptible de passer à l’attaque dans les prochains jours, selon nos confrères de Het Laatste Nieuws. Conscient de la situation, le Racing Genk connaîtrait déjà le nom de son remplaçant.



Et il serait déjà au club, puisque c’est le jeune Josué Kongolo qui devrait prendre du galon dans la défense centrale. Passé par le centre de formation du Lierse, l’arrière central de 19 ans est arrivé à Genk en 2015 et semble désormais prêt à s’imposer comme titulaire en équipe première.