"Trois buts très suspects en trois minutes à la fin" : le match étrange de l'Union qui refait surface

Tom Saintfiet a déjà tout vécu en Afrique et en Asie. Mais il en a déjà vu des vertes et des pas mûres en Belgique.

Volià douze ans que Tom Saintfiet n'a plus coaché en Belgique. Notre compatriote est devenu un véritable globe-trotteur de la planète foot. Interrogé par la RTBF, il regrette le copinage à l'oeuvre dans le football belge.

L'entraîneur de 52 ans, actuel sélectionneur du Mali, regrette de ne pas être reconnu à sa juste valeur. Et ce, depuis longtemps : "À 17 ans, ma thèse de secondaire portait déjà sur le coaching dans le foot. Mais plus tard, à 24 ans, on me disait toujours : ‘Tu es trop jeune pour entraîner…’ On était 15 ans avant la mode des Domenico Tedesco et Julian Nagelsmann".

Il en veut pour preuve un épisode bien précis : "À 28 ans, en 2001, je devais signer à Harelbeke en D1 : je me souviens bien, un contrat mensuel de 105.000 francs belges m’attendait. Mais sur la route, mon téléphone sonne et le Directeur Technique me dit qu’il n’ose pas engager un coach si jeune".

Dépité par le football belge

Tom Saintfiet se sera consolé avec une carrière en mode tour du monde. Il n'a finalement coaché en Belgique qu'à une reprise. Une pige de six mois à Turnhout, loin de la première division, en 2014. Avec une issue très douloureuse à la clé.



"On joue les barrages pour la montée en D2 contre l’Union : on gagne le match aller 0-3, mais on perd le retour 1-4… avec 3 buts très suspects en 3 minutes tout à la fin. Je ne dois pas vous faire un dessin... Le public était furieux... et moi aussi: on a dû se cacher dans les vestiaires et on n’a quitté le stade que dans la nuit, par une porte dérobée", se souvient-il amèrement.