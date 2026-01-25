Très mauvaise nouvelle à Bruges avant le match crucial contre Marseille

Bruges s'en est sorti de justesse contre Zulte Waregem, mais l'important est ailleurs : il fallait éviter de perdre des points avant un match crucial en Ligue des Champions. Un match lors duquel Ivan Leko ne récupérera a priori pas Christos Tzolis.

Ivan Leko pouvait être soulagé après le match de ce samedi entre Bruges et Zulte Waregem : même si cela aura été difficile, les Gazelles auront finalement évité de perdre des points entre leurs deux matchs très compliqués - et décisifs - en Ligue des Champions.

Des raisons de se réjouir, donc, mais aussi une mauvaise nouvelle avant la réception de l'OM mercredi. Souffrant d'une blessure au dos, Christos Tzolis était absent à Astana et l'était une nouvelle fois ce week-end contre Zulte.

Pas de Tzolis face à l'OM ?

"Comment va Christos ? Pas très bien", a concédé Ivan Leko après la rencontre en conférence de presse. "Ca n'a pas l'air bon. Il pourrait bien être à nouveau forfait mercredi contre l'Olympique de Marseille. Nous attendrons les résultats de ce lundi pour en savoir plus".

C'est bien sûr une grosse perte pour le Club, Tzolis comptant 11 buts et 16 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison.

Face à l'OM, un seul résultat permettrait à Bruges de rêver d'une qualification : la victoire. Il faudra ensuite croiser les doigts pour que les autres résultats de la soirée tombent en faveur des Blauw & Zwart.