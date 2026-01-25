Très mauvaise nouvelle à Bruges avant le match crucial contre Marseille

Très mauvaise nouvelle à Bruges avant le match crucial contre Marseille
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Bruges s'en est sorti de justesse contre Zulte Waregem, mais l'important est ailleurs : il fallait éviter de perdre des points avant un match crucial en Ligue des Champions. Un match lors duquel Ivan Leko ne récupérera a priori pas Christos Tzolis.

Ivan Leko pouvait être soulagé après le match de ce samedi entre Bruges et Zulte Waregem : même si cela aura été difficile, les Gazelles auront finalement évité de perdre des points entre leurs deux matchs très compliqués - et décisifs - en Ligue des Champions.

Des raisons de se réjouir, donc, mais aussi une mauvaise nouvelle avant la réception de l'OM mercredi. Souffrant d'une blessure au dos, Christos Tzolis était absent à Astana et l'était une nouvelle fois ce week-end contre Zulte.

Pas de Tzolis face à l'OM ?

"Comment va Christos ? Pas très bien", a concédé Ivan Leko après la rencontre en conférence de presse. "Ca n'a pas l'air bon. Il pourrait bien être à nouveau forfait mercredi contre l'Olympique de Marseille. Nous attendrons les résultats de ce lundi pour en savoir plus".

C'est bien sûr une grosse perte pour le Club, Tzolis comptant 11 buts et 16 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. 

Lire aussi… Dans tous les sens : le Club de Bruges vient à bout de Zulte Waregem dans la difficulté
Face à l'OM, un seul résultat permettrait à Bruges de rêver d'une qualification : la victoire. Il faudra ensuite croiser les doigts pour que les autres résultats de la soirée tombent en faveur des Blauw & Zwart.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Zulte Waregem
Christos Tzolis

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/01: Mangala - Schjelderup - Özcan

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/01: Mangala - Schjelderup - Özcan

14:00
Pas de surprise à Anderlecht contre Dender ?

Pas de surprise à Anderlecht contre Dender ?

14:02
Champion avec le Standard en 2009, il s'offre un nouveau défi... assez exotique

Champion avec le Standard en 2009, il s'offre un nouveau défi... assez exotique

14:00
Bruges augmente son offre : les Blauw & Zwart vers le deuxième plus gros transfert de leur histoire ?

Bruges augmente son offre : les Blauw & Zwart vers le deuxième plus gros transfert de leur histoire ?

13:30
Scheidler ouvre déjà le score ! Suivez Antwerp - Charleroi en Direct Commenté Live

Scheidler ouvre déjà le score ! Suivez Antwerp - Charleroi en Direct Commenté

13:15
Le chaos après Standard-Gand aura des conséquences : plusieurs agents de police ont été blessés

Le chaos après Standard-Gand aura des conséquences : plusieurs agents de police ont été blessés

12:40
Les frères Leysen tous les deux frustrés : "Maman sera contente, mais..."

Les frères Leysen tous les deux frustrés : "Maman sera contente, mais..."

12:20
Il croise Radja Nainggolan : transfert entre deux candidats au tour final en Challenger Pro League

Il croise Radja Nainggolan : transfert entre deux candidats au tour final en Challenger Pro League

13:00
Le buteur décisif débarqué du FC Liège était là par miracle : il est arrivé à l'Easi Arena juste à temps

Le buteur décisif débarqué du FC Liège était là par miracle : il est arrivé à l'Easi Arena juste à temps

12:00
Un concurrent... ou un remplaçant à Colin Coosemans ? Besnik Hasi répond

Un concurrent... ou un remplaçant à Colin Coosemans ? Besnik Hasi répond

11:30
Dans tous les sens : le Club de Bruges vient à bout de Zulte Waregem dans la difficulté

Dans tous les sens : le Club de Bruges vient à bout de Zulte Waregem dans la difficulté

21:00
Vincent Kompany ne restera pas invincible : il réagit après la défaite surprise contre Ausbourg

Vincent Kompany ne restera pas invincible : il réagit après la défaite surprise contre Ausbourg

11:00
Anderlecht ne se laissera pas faire et réclame une compensation financière

Anderlecht ne se laissera pas faire et réclame une compensation financière

10:00
C'est presque fait : Malines laisse partir son attaquant, et a un oeil sur son remplaçant

C'est presque fait : Malines laisse partir son attaquant, et a un oeil sur son remplaçant

09:30
"Cette règle fout le bordel" : Felice Mazzù en colère après OHL-Union

"Cette règle fout le bordel" : Felice Mazzù en colère après OHL-Union

08:40
🎥 Son match référence en Eredivisie : Rayane Bounida fait le show avec l'Ajax

🎥 Son match référence en Eredivisie : Rayane Bounida fait le show avec l'Ajax

09:00
"Je n'en parle jamais, mais là..." : Frédéric Taquin touché au moment d'expliquer la défaite de la RAAL Réaction

"Je n'en parle jamais, mais là..." : Frédéric Taquin touché au moment d'expliquer la défaite de la RAAL

08:00
L'Union Saint-Gilloise et la RAAL au coude-à-coude pour un talent français

L'Union Saint-Gilloise et la RAAL au coude-à-coude pour un talent français

08:20
"J'en ai parlé avec Romelu Lukaku" : un Diable Rouge aimerait aussi revenir à Anderlecht

"J'en ai parlé avec Romelu Lukaku" : un Diable Rouge aimerait aussi revenir à Anderlecht

07:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/01: Sane - Lemarechal - Rasmussen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/01: Sane - Lemarechal - Rasmussen

22:00
Le Club de Bruges ne perd pas de temps : un nouveau renfort est imminent

Le Club de Bruges ne perd pas de temps : un nouveau renfort est imminent

22:00
L'Union s'en sort bien à OHL, mais reste de justesse en tête du classement

L'Union s'en sort bien à OHL, mais reste de justesse en tête du classement

22:44
🎥 Une journée de Challenger Pro League avec plusieurs surprises : voici les résultats

🎥 Une journée de Challenger Pro League avec plusieurs surprises : voici les résultats

23:00
Eden Hazard à la rescousse : Sébastien Pocognoli peut compter sur un allié de poids

Eden Hazard à la rescousse : Sébastien Pocognoli peut compter sur un allié de poids

22:30
Un projet pour l'avenir d'Anderlecht : Besnik Hasi réagit à la prolongation du "professeur"

Un projet pour l'avenir d'Anderlecht : Besnik Hasi réagit à la prolongation du "professeur"

21:20
Deux nouvelles blessures et pas de victoire : le ciel s'assombrit pour Sébastien Pocognoli à Monaco

Deux nouvelles blessures et pas de victoire : le ciel s'assombrit pour Sébastien Pocognoli à Monaco

21:40
Avec les points perdus à partir de la 85e en plus, la RAAL serait...sixième : "C'est impardonnable" Réaction

Avec les points perdus à partir de la 85e en plus, la RAAL serait...sixième : "C'est impardonnable"

20:00
Une excellente nouvelle tombe pour Romelu Lukaku

Une excellente nouvelle tombe pour Romelu Lukaku

20:40
Oumar Diouf, héros après 42 secondes contre la RAAL : "Je n'ai su que ce midi que j'étais en règle pour jouer" Réaction

Oumar Diouf, héros après 42 secondes contre la RAAL : "Je n'ai su que ce midi que j'étais en règle pour jouer"

19:20
À peine arrivé, déjà blessé : le cauchemar continue pour Sébastien Pocognoli

À peine arrivé, déjà blessé : le cauchemar continue pour Sébastien Pocognoli

20:20
Encore un but pour Fall, Ito moins en vue : les notes de la RAAL contre Saint-Trond Analyse

Encore un but pour Fall, Ito moins en vue : les notes de la RAAL contre Saint-Trond

18:40
Samuel Eto'o ne va pas du tout apprécier : Marc Brys sort vainqueur d'un scandale hallucinant

Samuel Eto'o ne va pas du tout apprécier : Marc Brys sort vainqueur d'un scandale hallucinant

19:40
Ses détracteurs n'attendaient que ça : le Bayern de Vincent Kompany chute pour la première fois en Bundesliga

Ses détracteurs n'attendaient que ça : le Bayern de Vincent Kompany chute pour la première fois en Bundesliga

19:00
Nouveau mal de tête en vue pour Sébastien Pocognoli à Monaco ?

Nouveau mal de tête en vue pour Sébastien Pocognoli à Monaco ?

18:30
Bruges au coude-à-coude avec... le FC Barcelone pour un talent de 18 ans

Bruges au coude-à-coude avec... le FC Barcelone pour un talent de 18 ans

14:20
Déjà comme au RFC Liège ! Diouf croque la RAAL dans le moneytime et propulse Saint-Trond en tête !

Déjà comme au RFC Liège ! Diouf croque la RAAL dans le moneytime et propulse Saint-Trond en tête !

17:59

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 22
Standard Standard 0-4 La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Louvain OH Louvain 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 16:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 18:30 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 19:15 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved