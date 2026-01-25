Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/01: Lauberbach - Özcan

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Lauberbach - Özcan

Anderlecht ne se laissera pas faire et réclame une compensation financière

Anderlecht risque de laisser partir Yasin Özcan dès ce mercato hivernal. Le jeune défenseur est prêté jusqu'à la fin de la saison, mais son avenir pourrait se trouver ailleurs plus tôt. (Lire la suite)

C'est presque fait : Malines laisse partir son attaquant, et a un oeil sur son remplaçant

Lion Lauberbach ne devrait pas débuter ce dimanche face à Westerlo. L'attaquant allemand est plus que jamais sur le départ. (Lire la suite)