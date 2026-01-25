Vincent Euvrard, pas jugé fautif au Standard : Marc Wilmots tire les conclusions de la gifle contre Gand

Malgré trois défaites consécutives et la lourde gifle subie contre La Gantoise, le poste de Vincent Euvrard n'est pas encore menacé au Standard. La direction des Rouches, Marc Wilmots en tête, attend également davantage d'implication de la part des joueurs sur le terrain.

"Au vu des événements, on peut dire que c'est une situation de crise." Tels étaient les mots de Vincent Euvrard en conférence de presse, vendredi soir, après la lourde défaite subie par le Standard contre La Gantoise.

Interrogé sur son avenir au sein du club, le T1 des Rouches a déclaré qu'il se sentait toujours à 100 % capable d'être l'homme de la situation pour relever la tête et, à terme, ramener le Standard dans les hautes sphères du football belge.

Cependant, les supporters liégeois ne tiennent pas le même discours. Sur les réseaux sociaux, Vincent Euvrard est visé, à la fois pour son discours et pour les choix qu'il opère en cours de match. Certains reconnaissent sa qualité d'entraîneur, mais regrettent un caractère trop mou pour guider un club comme le Standard dans une telle situation.

Marc Wilmots continue de faire confiance à Vincent Euvrard

Les supporters veulent voir une équipe conquérante et offensive, comme la direction du Standard et Marc Wilmots le premier. Cependant, selon les informations de nos confrères de Sudinfo, le directeur sportif des Rouches ne remettrait pas en cause la position de Vincent Euvrard.



Wilmots estime qu'un changement d'entraîneur n'améliorerait pas la situation et que ce sont aussi les joueurs qui doivent en faire davantage sur le terrain. En attendant, la communication du club est un peu plus verrouillée avant le Clasico de dimanche prochain : seul Vincent Euvrard s'exprimera en conférence de presse, vendredi. Aucun joueur ne prendra la parole, comme c'est traditionnellement le cas.