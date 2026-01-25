Coup dur pour David Hubert : un absent de marque à l'Union pour le choc contre le Club de Bruges

L'Union recevra le Club de Bruges dimanche prochain pour un véritable choc en Jupiler Pro League. Pour cette rencontre, David Hubert sera privé de Kamiel Van De Perre, suspendu.

La simple vue du résultat pourrait laisser penser que l'Union a été accrochée sur la pelouse d'OHL (0-0). Mais en réalité, c'est plutôt le champion en titre qui peut s'estimer heureux de ne pas avoir été battu.

Les Bruxellois s'en sont bien tirés à Den Dreef et ont conservé, de justesse, la tête du championnat avant le véritable choc de dimanche prochain (18h30) face au Club de Bruges.

Kamiel Van De Perre suspendu pour le choc entre l'Union et Bruges

Une rencontre cruciale pour laquelle David Hubert sera privé d'un joueur monté en puissance depuis le début de la saison, qui occupe aujourd'hui un rôle déterminant dans l'entrejeu des Unionistes.

En effet, Kamiel Van De Perre a été averti pour la cinquième fois de la saison à la 69e minute et sera donc suspendu pour la réception des Blauw & Zwart.



Blessé au dos en début de saison, le médian défensif de 21 ans est entré dans le onze de base à la fin du mois d'octobre et ne l'a plus quitté depuis. Il avait disputé les 90 minutes lors des quatre dernières rencontres de Jupiler Pro League.