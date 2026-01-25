Bruges augmente son offre : les Blauw & Zwart vers le deuxième plus gros transfert de leur histoire ?

La première offre du Club de Bruges pour Andreas Schjelderup a été refusée par Benfica. Les Blauw & Zwart n'abandonnent toutefois pas et semblent prêts à se rapprocher du prix demandé par le club lisboète.

Le licenciement assez soudain de Nicky Hayen l'a démontré : la direction du Club de Bruges n'est pas satisfaite du début de saison des Blauw & Zwart et compte investir durant le mois de janvier afin d'apporter du sang neuf, et surtout de la qualité.

Cette semaine, les Brugeois ont déjà annoncé l'arrivée de Félix Lemaréchal, qui s'était révélé sous les couleurs du voisin du Cercle, pour plus de six millions d'euros. Le Club reste toutefois sur la piste d'un autre renfort offensif, particulièrement coûteux.

En effet, Bruges a formulé une première offre pour Andreas Schjelderup, en manque de temps de jeu à Benfica, estimée à 11 millions d'euros. Une tentative repoussée par le club lisboète, qui réclame 15 millions pour son ailier norvégien.

Bruges augmente son offre pour Andreas Schjelderup

Lui-même ouvert à une arrivée en Venise du Nord, Schjelderup pourrait jouer un rôle important dans les négociations. Reste néanmoins à convaincre Benfica, ce que tente actuellement le Club de Bruges.



Selon les informations du quotidien portugais A Bola, une deuxième offre de 12 millions d'euros devrait arriver sur la table des dirigeants de Benfica dans les prochaines heures. Même si elle ne devrait pas encore suffire, elle pourrait permettre de rapprocher les positions et d'intensifier les discussions. Bruges pourrait donc signer le deuxième plus gros transfert de son histoire, derrière Roman Yaremchuk (17 M€).