📷 "Honte à vous" : pourquoi les Storm Ultras ont refusé d'entrer dans le Bosuil pour Antwerp - Charleroi

Photo: © photonews

Voulant rendre hommage à un ami et supporter décédé il y a un an, les Storm Ultras avaient préparé une banderole pour leur déplacement à l'Antwerp. Celle-ci a été refusée à l'entrée du stade, et certains fans carolos ont donc décidé de rester à l'extérieur.

Boosté par sa qualification en demi-finale de Coupe de Belgique et sa victoire au Standard le week-end dernier, le Sporting Charleroi se rendait à l'Antwerp, ce dimanche.

Une mission claire pour les hommes de Hans Cornelis : gagner afin de poursuivre la bonne série et mettre la pression sur les autres candidats au top 6. Pour cela, une grande délégation de supporters carolos a pris la direction du Bosuil dès le matin.

Parmi eux, les Storm Ultras, qui avaient préparé une banderole en hommage à leur ami et supporter de Charleroi, William, décédé il y a un an. "William, toujours avec nous", pouvait-on y lire.

Les Storm Ultras n'ont pas voulu entrer dans le Bosuil

Cette banderole a cependant été refusée à l'entrée du stade, ont écrit les Storm Ultras sur leur compte officiel. Le principal groupe de supporters de Charleroi a donc décidé de retarder son entrée dans l'enceinte anversoise.

Une partie d'entre eux a probablement manqué l'ouverture du score d'Aurélien Scheidler, après seulement neuf minutes. Il s'agissait, on s'en doute, du cadet de leurs soucis à ce moment-là.

