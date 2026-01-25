Des Mauves catastrophiques, mais le petit nouveau s'en sort : les cotes d'Anderlecht contre Dender

Y a-t-il des joueurs d'Anderlecht à sauver du naufrage contre Dender ? Très peu, mais au moins le nouveau venu Danylo Sikan n'a-t-il pas touché le fond.

Coosemans (6)

Catastrophique sur ses dégagements, il sauve tout de même ses couleurs sur une très mauvaise relance de Marco Kana.

Özcan (5)

Il n'a pas aidé Angulo du tout en première période. C'était un peu mieux en seconde avec quelques dédoublements, et défensivement, il n'a pas été le plus en difficulté des défenseurs anderlechtois.

Kana (3)

Quel dommage de "fêter" sa prolongation de contrat par un si mauvais match. Hésitant, fébrile, des relances plein axe qui étaient devenues inhabituelles dans son chef.

Hey (5)

Il n'a, dans l'ensemble, rien à se reprocher si on compare son match à celui de Kana à ses côtés. Pas de relances dangereuses, pas d'intervention loupée. C'est déjà ça.

Sardella (4)

Nonchalant, lent, peu incisif et imprécis dans ses passes, qui revenaient trop souvent vers l'axe.



Saliba (4,5)

Volontaire, mais trop maladroit, il a commis des fautes aux mauvais endroits et manqué des passes au mauvais moment.

De Cat (5,5)

On le sentait diminué dans les contacts (il jouait avec un tape). Ses ouvertures, cependant, étaient l'une des seules (la seule ?) arme du RSCA la majeure partie du temps.

Hazard (4)

On en attend tout simplement plus de lui dans un match où personne ne prend ses responsabilités. Il n'a jamais trouvé la faille, et a été malchanceux sur son poteau.

Angulo (2)

L'un de ses pires matchs en Mauve... et le problème est qu'on a la sensation d'avoir déjà écrit ça quelques fois cette saison. Quand il n'est pas décisif, Angulo est souvent très moyen, si pas mauvais.

Sikan (5)

Pas un cadeau que cette titularisation dans un match très compliqué. L'Ukrainien a réussi des choses intéressantes dos au but, a l'air à l'aise avec le ballon, mais a pris quelques mauvaises décisions. Il a des circonstances atténuantes.

Bertaccini (3)

Il va sérieusement falloir qu'Adriano Bertaccini échange un peu de son énorme activité pour de la précision, car s'il est indéniablement généreux, il ne réussit vraiment pas grand chose, pour ne pas dire rien ce soir.