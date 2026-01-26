🎥 Rik De Mil n'en a pas manqué une miette : les Francs Borains craquent sur un penalty polémique

Les Francs Borains ont mordu la poussière contre les U23 de La Gantoise. Les hommes d'Yves Vanderhaeghe ont craqué sur penalty en début de deuxième mi-temps.

Après avoir concédé quatre défaites lors des cinq derniers matchs, les Francs Borains voulaient redresser le tir chez les espoirs gantois. Pour cette rencontre face aux jeunes de Thomas Matton, Yves Vanderhaeghe a notamment titularisé Mondy Prunier pour la première fois.

L'attaquant haïtien a déjà dû se battre pour son retour : sous les yeux de Rik De Mil (très impliqué depuis son arrivée à La Gantoise), les U23 buffalos ont pris le jeu à leur compte, avec beaucoup de mouvement et de combinaisons.

Un penalty très contesté

Les Verts sont toutefois restés bien compacts et solidaires pour atteindre la mi-temps avec ce score de 0-0. Dès la reprise, l'organisation des visiteurs a toutefois été mise à mal. C'est un penalty (accordé de manière très sévère pour une faute de main de Malungu, dont le bras semblait pourtant dans une position naturelle) qui a lancé la rencontre. Ruslan Vydysh en a profité pour ouvrir le score (49e, 1-0).

FT | Un penalty parfaitement botté par Ruslan Vydysh décide de #GNTRFB. 👏🎯 pic.twitter.com/vyBICc4nsz — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) January 25, 2026

Dos au mur, les Francs Borains ont tenté de réagir mais ont fait preuve d'une certaine maladresse en possession. Le club hennuyer concède donc une nouvelle défaite, au grand dam d'Yves Vanderhaeghe : "L'arbitre a décidé de la rencontre", pestait-il, cité par La Dernière Heure. Son équipe reste ainsi coincée à la douzième place.





En tête du classement, Beveren n'a pas livré une grande prestation mais a pu compter sur un but de Viktor Boone en toute fin de première mi-temps pour s'imposer 1-0 et signer sa sixième victoire de rang. L'avance sur Courtrai est désormais de neuf points.