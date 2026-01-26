🎥 Rik De Mil n'en a pas manqué une miette : les Francs Borains craquent sur un penalty polémique

🎥 Rik De Mil n'en a pas manqué une miette : les Francs Borains craquent sur un penalty polémique

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Les Francs Borains ont mordu la poussière contre les U23 de La Gantoise. Les hommes d'Yves Vanderhaeghe ont craqué sur penalty en début de deuxième mi-temps.

Après avoir concédé quatre défaites lors des cinq derniers matchs, les Francs Borains voulaient redresser le tir chez les espoirs gantois. Pour cette rencontre face aux jeunes de Thomas Matton, Yves Vanderhaeghe a notamment titularisé Mondy Prunier pour la première fois.

L'attaquant haïtien a déjà dû se battre pour son retour : sous les yeux de Rik De Mil (très impliqué depuis son arrivée à La Gantoise), les U23 buffalos ont pris le jeu à leur compte, avec beaucoup de mouvement et de combinaisons.

Un penalty très contesté

Les Verts sont toutefois restés bien compacts et solidaires pour atteindre la mi-temps avec ce score de 0-0. Dès la reprise, l'organisation des visiteurs a toutefois été mise à mal. C'est un penalty (accordé de manière très sévère pour une faute de main de Malungu, dont le bras semblait pourtant dans une position naturelle) qui a lancé la rencontre. Ruslan Vydysh en a profité pour ouvrir le score (49e, 1-0).

Dos au mur, les Francs Borains ont tenté de réagir mais ont fait preuve d'une certaine maladresse en possession. Le club hennuyer concède donc une nouvelle défaite, au grand dam d'Yves Vanderhaeghe : "L'arbitre a décidé de la rencontre", pestait-il, cité par La Dernière Heure. Son équipe reste ainsi coincée à la douzième place.

En tête du classement, Beveren n'a pas livré une grande prestation mais a pu compter sur un but de Viktor Boone en toute fin de première mi-temps pour s'imposer 1-0 et signer sa sixième victoire de rang. L'avance sur Courtrai est désormais de neuf points.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Francs Borains
La Gantoise

Plus de news

Rasmussen ne devrait pas être le seul : deux départs envisagés à l'Union

Rasmussen ne devrait pas être le seul : deux départs envisagés à l'Union

10:30
Réunion de crise à Anderlecht : la tête de Besnik Hasi est sur la table !

Réunion de crise à Anderlecht : la tête de Besnik Hasi est sur la table !

10:00
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/01: Kouame

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/01: Kouame

09:00
🎥 En pleine euphorie : l'accueil endiablé reçu par les joueurs de Charleroi à leur retour d'Anvers

🎥 En pleine euphorie : l'accueil endiablé reçu par les joueurs de Charleroi à leur retour d'Anvers

09:30
En très mauvaise posture : Jesper Fredberg veut un ancien d'Anderlecht pour sauver sa peau

En très mauvaise posture : Jesper Fredberg veut un ancien d'Anderlecht pour sauver sa peau

09:00
Diego Moreira et Mike Penders en patrons : Strasbourg humilie Lille

Diego Moreira et Mike Penders en patrons : Strasbourg humilie Lille

08:30
Mons cale à Habay, Virton encore en forme olympique contre Namur : les résumés de D1 ACFF

Mons cale à Habay, Virton encore en forme olympique contre Namur : les résumés de D1 ACFF

08:00
Danylo Sikan s'est présenté au Lotto Park : "Les sifflets ? Normal" Réaction

Danylo Sikan s'est présenté au Lotto Park : "Les sifflets ? Normal"

07:20
Quatrième match sans victoire : le partage qui arrange Charleroi et laisse encore le Standard espérer

Quatrième match sans victoire : le partage qui arrange Charleroi et laisse encore le Standard espérer

07:00
La Gantoise sur la piste de l'un des meilleurs buteurs de Conference League

La Gantoise sur la piste de l'un des meilleurs buteurs de Conference League

06:40
"Notre pire mi-temps de la saison" : Besnik Hasi est-il encore l'homme de la situation ?

"Notre pire mi-temps de la saison" : Besnik Hasi est-il encore l'homme de la situation ?

06:00
Le match de l'année pour le Club de Bruges : voici comment Marseille prépare ce rendez-vous

Le match de l'année pour le Club de Bruges : voici comment Marseille prépare ce rendez-vous

06:20
"On était nulle part" : Thorgan Hazard vide son sac et secoue Anderlecht

"On était nulle part" : Thorgan Hazard vide son sac et secoue Anderlecht

23:03
1
Bonne nouvelle pour le Club de Bruges : le dossier Joaquin Seys change de direction

Bonne nouvelle pour le Club de Bruges : le dossier Joaquin Seys change de direction

23:00
Mauvaise nouvelle pour Sébastien Pocognoli : double tuile pour Monaco

Mauvaise nouvelle pour Sébastien Pocognoli : double tuile pour Monaco

22:20
Des Mauves catastrophiques, mais le petit nouveau s'en sort : les cotes d'Anderlecht contre Dender

Des Mauves catastrophiques, mais le petit nouveau s'en sort : les cotes d'Anderlecht contre Dender

21:40
4
Les supporters d'Anderlecht n'en peuvent plus : Besnik Hasi est visé

Les supporters d'Anderlecht n'en peuvent plus : Besnik Hasi est visé

22:00
2
Ça ne va pas plaire à Rik De Mil : Aurélien Scheidler pique son ancien coach après la victoire de Charleroi

Ça ne va pas plaire à Rik De Mil : Aurélien Scheidler pique son ancien coach après la victoire de Charleroi

21:20
🎥 Arsenal surpris à l'Emirates : Manchester United s'impose malgré une bourde de Senne Lammens

🎥 Arsenal surpris à l'Emirates : Manchester United s'impose malgré une bourde de Senne Lammens

21:00
Le show avant mais pas pendant le match : Anderlecht sans idées face à la lanterne rouge

Le show avant mais pas pendant le match : Anderlecht sans idées face à la lanterne rouge

20:27
La Juventus gifle Naples : Romelu Lukaku de retour après cinq mois

La Juventus gifle Naples : Romelu Lukaku de retour après cinq mois

20:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/01: Lokesa - Ndenge Kongolo

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/01: Lokesa - Ndenge Kongolo

19:00
Anderlecht peut se mordre les doigts : Julien Duranville décisif dès son premier match

Anderlecht peut se mordre les doigts : Julien Duranville décisif dès son premier match

20:00
2
Parti d'Anderlecht en 2023, il revient en Belgique pour prendre sa revanche : "Je veux me faire un nom ici"

Parti d'Anderlecht en 2023, il revient en Belgique pour prendre sa revanche : "Je veux me faire un nom ici"

19:00
🎥 Son club et Rudi Garcia craignent le pire : un Diable Rouge sort sur blessure

🎥 Son club et Rudi Garcia craignent le pire : un Diable Rouge sort sur blessure

19:30
"Une place sur un banc de D1A, ça se mérite" : le message fort de Frédéric Taquin à plusieurs de ses joueurs Réaction

"Une place sur un banc de D1A, ça se mérite" : le message fort de Frédéric Taquin à plusieurs de ses joueurs

18:40
🎥 Wilfried Kanga s'excuse à Sclessin : "Bizarre de voir le Standard comme ça, je leur souhaite le meilleur" Interview

🎥 Wilfried Kanga s'excuse à Sclessin : "Bizarre de voir le Standard comme ça, je leur souhaite le meilleur"

18:20
3
🎥 Eden Hazard a déjà son favori : "Aucun doute : le Ballon d'Or, il l'aura"

🎥 Eden Hazard a déjà son favori : "Aucun doute : le Ballon d'Or, il l'aura"

18:00
🎥 "Un manque de révolte ? Je ne suis pas d'accord" : le Standard tombe de haut et cherche encore son problème Interview

🎥 "Un manque de révolte ? Je ne suis pas d'accord" : le Standard tombe de haut et cherche encore son problème

17:30
Coup dur pour David Hubert : un absent de marque à l'Union pour le choc contre le Club de Bruges

Coup dur pour David Hubert : un absent de marque à l'Union pour le choc contre le Club de Bruges

17:00
1
Critiqué pour son prix, Mamadou Diakhon peut-il prendre la relève de Christos Tzolis à Bruges ?

Critiqué pour son prix, Mamadou Diakhon peut-il prendre la relève de Christos Tzolis à Bruges ?

16:30
Un titulaire de Genk sur le départ : son remplaçant est déjà connu

Un titulaire de Genk sur le départ : son remplaçant est déjà connu

16:00
Vincent Euvrard, pas jugé fautif au Standard : Marc Wilmots tire les conclusions de la gifle contre Gand

Vincent Euvrard, pas jugé fautif au Standard : Marc Wilmots tire les conclusions de la gifle contre Gand

15:40
📷 "Honte à vous" : pourquoi les Storm Ultras ont refusé d'entrer dans le Bosuil pour Antwerp - Charleroi

📷 "Honte à vous" : pourquoi les Storm Ultras ont refusé d'entrer dans le Bosuil pour Antwerp - Charleroi

14:40
Le Bosuil a vite compris : Charleroi réduit l'Antwerp au silence et se rapproche encore un peu plus du top 6

Le Bosuil a vite compris : Charleroi réduit l'Antwerp au silence et se rapproche encore un peu plus du top 6

15:28
1
🎥 Catastrophe pour l'Antwerp : un nouveau transfert se blesse 35 minutes après ses débuts

🎥 Catastrophe pour l'Antwerp : un nouveau transfert se blesse 35 minutes après ses débuts

15:00

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 21
KV Courtrai KV Courtrai 4-1 Jong Genk Jong Genk
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 0-3 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
KSC Lokeren KSC Lokeren - Beerschot Beerschot
Lommel SK Lommel SK 3-2 Eupen Eupen
RFC Seraing RFC Seraing 2-2 FC Liège FC Liège
RWDM Brussels RWDM Brussels 2-4 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
La Gantoise La Gantoise 1-0 Francs Borains Francs Borains
SK Beveren SK Beveren 1-0 Lierse SK Lierse SK
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved