Direction l'Arabie saoudite : le Cercle de Bruges va perdre l'un de ses joueurs cadres

Edgaras Utkus s'apprête à quitter le Cercle de Bruges : le défenseur lituanien va rejoindre l'Arabie saoudite.

C’est ce que révèle l’expert mercato Sacha Tavolieri. Selon lui, le joueur de 25 ans va quitter les Groen en Zwart cet hiver pour rejoindre Al-Kholood Club.

Il va signer un contrat de trois ans et demi avec une option pour une année supplémentaire avec l’actuel 13e du championnat d’Arabie saoudite. Son salaire devrait évidemment être également revu à la hausse au Moyen-Orient.

Le Cercle de Bruges va recevoir 1,2 million d’euros pour ce transfert. Un montant de 600 000 euros inférieur au montant auquel il est estimé selon Transfermarkt.

Edgaras Utkus était un véritable cadre

Ce départ est une grosse perte pour le Cercle de Bruges. Le défenseur lituanien est un véritable cadre de l’effectif en étant titularisé dans l’axe de la défense à presque chaque rencontre. Lors de cet exercice, il a déjà pris part à 21 matchs toutes compétitions confondues pour 1 586 minutes de jeu.

Lire aussi… Pas une minute disputée ce week-end mais convoité par Fulham : les négociations avec Genk ont commencé›

Le Lituanien était arrivé en juillet 2021 en provenance de l’AS Monaco B. Il s’est imposé au fur et à mesure des années comme un élément essentiel du Cercle de Bruges. Son départ laissera évidemment un vide et le remplacer ne s’annonce pas évident.