Face au FC Barcelone, Leander Dendoncker a réalisé un rêve de gosse...avec un bémol à la clé

Hier soir, Leander Dendoncker était au Camp Nou pour y défier le FC Barcelone avec Oviedo. Mais il n'est pas sorti du banc.

En signant au Real Oviedo l'été dernier, Leander Dendoncker pouvait se réjouir de la destination : grâce à ce transfert en Liga, il allait réaliser un vieux rêve, celui de jouer contre le FC Barcelone. Le club catalan le fascine depuis toujours.

"Depuis mon enfance, je suis un grand supporter du Barça. J'y suis allé une fois avec mes parents quand j'étais jeune. C'était à l'époque de Ronaldinho. C'est un club très spécial", explique-t-il au micro de DAZN.

🇧🇪 | Leander Dendoncker réalise aujourd’hui un rêve d’enfant. 🏟️💭 pic.twitter.com/RXX6XAqieG — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) January 25, 2026

Le retour au Camp Nou, 20 ans plus tard

Lors du match aller, Dendoncker a disputé presque toute la rencontre face aux Blaugranas. Oviedo s'était incliné 1-3 sans démériter, menant même au score à la pause. Hier soir, le match retour a eu lieu au Camp Nou.

"Jouer dans ce stade est un rêve pour beaucoup de jeunes joueurs", souriait-il, impatient de monter sur la pelouse. Mais ces dernières semaines, l'ancien Anderlechtois a perdu sa place de titulaire. Alors qu'il avait pratiquement tout joué lors des 16 premières journées, le natif de Passendale a débuté les cinq derniers matchs de Liga sur le banc.





Hier, il était à nouveau réserviste et n'est pas monté au jeu. Oviedo a tenu bon jusqu'à la mi-temps mais a ensuite encaissé trois buts en 20 minutes (signés Dani Olmo, Raphinha et Lamine Yamal). L'équipe reste ainsi dernière du classement.