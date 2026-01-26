Le Standard au bord du gouffre ? "Imaginez si Anderlecht va se promener à Sclessin..."

Le Standard au bord du gouffre ? "Imaginez si Anderlecht va se promener à Sclessin..."
Photo: © photonews
Le Standard est dans le dur après cette défaite 0-4 contre La Gantoise. Philippe Albert n'enterre pas les Rouches pour autant.

Le Standard ne pouvait pas redouter pire début d'année : après la défaite 2-0 à Charleroi, les Rouches ont baissé pavillon à domicile contre La Gantoise. Dans SudInfo, Philippe Albert se montre très surpris de la gestion de match des Liégeois".

"Le Standard s’est mis en difficulté lui-même, en offrant le premier but à Gand et en ratant plusieurs possibilités de revenir dans le match à 0-2. Personne ne défendait, c’était incroyable. Cela doit quand même être travaillé", observe-t-il.

Se ressaisir, et vite

"Ils ont pris deux buts sur corner dans les six dernières minutes. Il y a eu un manque d’efficacité dans les deux rectangles car Gand n’est pas une terreur non plus. En défense, il y a des jeunes qui ont répondu présent lors des deux dernières saisons mais qui ont du mal à franchir un palier supplémentaire", poursuit le Diable Rouge.

Mais il ne veut pas se montrer trop dur pour autant avec eux : "Ce n’est pas forcément à Ibe Hautekiet ou à Daan Dierckx de tirer l’équipe, ils doivent être bien entourés par des tauliers. Je pense aussi que Teddy Teuma va apporter énormément".


Le Clasico du week-end prochain, contre un Anderlecht lui aussi en crise sent le soufre : "Dimanche prochain, c’est le match de l’année pour les supporters. Ils sont calmes depuis des années, ici cela a débordé et le club va devoir gérer cela aussi par des discussions, des réunions. Se montrer présent et avoir un discours positif. Imaginez si Anderlecht va se promener à Sclessin… Mais le Standard est capable de tout, y compris de gagner le Clasico".

Standard

Jupiler Pro League

 Journée 22
Standard Standard 0-4 La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Louvain OH Louvain 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 1-1 Westerlo Westerlo
