Quatrième match sans victoire : le partage qui arrange Charleroi et laisse encore le Standard espérer

Malines a arraché un point in extremis contre Westerlo. Le KV continue à faire du surplace dans la lutte pour le top 6.

Avec la réception de Westerlo, Malines comptait bien renouer avec la victoire et ainsi répondre aux succès de La Gantoise et Charleroi. Malgré ses envies de départ, Lion Lauberbach était bien présent au coup d'envoi. Mais les Malinois ont plié dès le début de match.

Après un quart d'heure, Shunsuke Saito a pris la profondeur, dans le dos de Mathis Servais, et a servi Nacho Ferri sur un plateau au petit rectangle (16e, 0-1). Dos au mur, Malines est entré dans sa rencontre et s'est créé deux énormes occasions. Mais Myron Van Brederode a manqué l'égalisation avec deux frappes hors-cadres.

Westerlo mise sur les contres

Le début de deuxième mi-temps était tout aussi tangeant, avec un sauvetage de Nacho Miras en un-contre-un devant Isa Sakamoto pour empêcher le 0-2 et une frappe de José Marsa renvoyée par la latte. Westerlo a ensuite resserré les boulons face à la domination de son hôte.

Les visiteurs pensaient pouvoir repartir en Campine avec les trois points ; mais à deux minutes de la fin du temps réglementaire, Malines a fini par trouver la faille. En égalisant de la tête, Kerim Mrabti a sauvé les meubles et le point du partage.





Les Malinois finissent ainsi la rencontre en force mais n'avancent guère au classement. Le KV manque l'occasion de repasser devant La Gantoise et voit Charleroi se rapprocher à deux points, l'Antwerp et le Standard sont cinq points derrière.