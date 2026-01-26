Réunion de crise à Anderlecht : la tête de Besnik Hasi est sur la table !

Le malaise est perceptible à Anderlecht après le match nul contre Dender. La direction se réunit aujourd'hui.

Anderlecht était ressorti de la trêve plein d'enthousiasme pour la deuxième partie de saison. Mais deux matchs plus tard, l'équipe est déjà pression : la défaite 4-2 concédée à La Gantoise était une première claque, le 0-0 contre Dender n'a pas amélioré la situation de Besnik Hasi.

Le premier acte était particulièrement désastreux, l'entraîneur bruxellois l'a d'ailleurs qualifié de "pire mi-temps de la saison". Hasi ne fuit jamais ses responsabilités après de telles contre-performances. La direction pourrait désormais en faire de même le concernant.

Une journée décisive

Selon une information parue dans Het Laatste Nieuws que nous sommes en mesure de confirmer, une réunion de crise se tient à Neerpede ce lundi pour décider du sort de Besnik Hasi.

Côté pile, Anderlecht reste troisième et qualifié pour les demi-finales de la Coupe de Belgique. Côté face, les Mauves restent sur un bilan de 5 points sur 18 en développant un jeu calamiteux.



On ignore encore si Besnik Hasi survivra à cette réunion. Si c'est le cas, il jouera très gros lors du déplacement au Standard dimanche prochain, avant la demi-finale de Coupe contre l'Antwerp.