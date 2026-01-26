Un Diable Rouge pourrait rebondir, et ce dans un club prestigieux

Prêté cette saison au Torino, Cyril Ngonge n'y convainc pas plus qu'à Naples. Il pourrait cependant compter sur de l'intérêt.

En janvier 2024, Naples dépensait 20 millions d'euros pour Cyril Ngonge, auteur d'une bonne demi-saison avec le Hellas Vérone. Une petite folie car le Belge était alors évalué à 6 millions d'euros, et n'a par la suite pas confirmé ses belles dispositions.

Après 35 matchs et 3 buts, Ngonge était envoyé l'été dernier en prêt du côté du Torino. Mais cette saison non plus, le Diable Rouge (une cap) ne convainc pas avec un but en 23 matchs. Pourtant, son prêt pourrait être écourté.

Ngonge vers le FC Porto ?

Selon le journaliste italien Nicolo Schira, le FC Porto envisagerait en effet d'attirer Ngonge en prêt avec option d'achat jusqu'en fin de saison. Option qui pourrait même être rendue obligatoire sous certaines conditions.

Le Torino serait prêt à mettre fin prématurément au prêt, l'attaquant n'ayant pas jusqu'à présent apporté ce qui était attendu. Le club italien l'a recruté cet été à la demande de l'entraîneur Marco Baroni, mais son impact est resté limité.


Le FC Porto pourrait dès lors mettre 15 millions d'euros sur la table l'été prochain pour s'offrir les services de Cyril Ngonge à titre définitif. La Lazio Rome serait également sur le coup. Comme quoi la cote de l'attaquant belge reste élevée malgré une période délicate...

