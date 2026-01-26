Un entraîneur licencié pour avoir trop utilisé ChatGPT

Le club russe du FK Sochi s'est séparé de son entraîneur Robert Moreno en septembre. Ce n'est que plusieurs mois plus tard que l'on a appris que son utilisation excessive de ChatGPT avait pesé dans cette décision.

Robert Moreno, brièvement sélectionneur de l’Espagne par intérim en 2019 ou encore de l'AS Monaco (2019-2020), se serait, selon la direction du FK Sotchi, trop appuyé sur l’intelligence artificielle. Au point d’en négliger son propre bon sens.

Lors de son passage au FK Sochi, il élaborait ses programmes de déplacement et d’entraînement via ChatGPT. Cela a notamment conduit à une planification extrême, avec une période de 28 heures sans sommeil imposée aux joueurs, provoquant un malaise dans le vestiaire.

Il s’appuyait également fortement sur l’IA pour ses décisions de transfert, comme lors du recrutement de l’attaquant Artur Shushenachev, reparti après dix matchs sans avoir inscrit le moindre but.

Un manque d'empathie

Peu à peu, joueurs et membres du staff ont commencé à douter de ses méthodes. Selon le directeur technique Andrei Orlov, le coach espagnol manquait d’empathie envers ses adjoints et son groupe, ce qui a accentué le mécontentement en interne.



S’il est parvenu à ramener le FK Sochi en Premier Liga, son équipe n’a ensuite pris qu’un seul point en sept matchs, entraînant finalement son licenciement. Sous la direction de son successeur, Igor Osinjkin, le club occupe toujours la dernière place du classement.