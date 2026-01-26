Vers une saison à 4.000 minutes à 17 ans : Anderlecht ne tire-t-il pas trop sur la corde avec Nathan De Cat ?

Depuis la fin du mois de mai, Nathan De Cat a déjà disputé plus de 2.600 minutes en matchs officiels. Anderlecht est devenu fortement dépendant de son milieu de terrain de 17 ans, une situation qui comporte néanmoins certains risques.

Depuis son intégration au sein de l’équipe première d’Anderlecht, Nathan De Cat n’a pratiquement jamais quitté le onze de base de Besnik Hasi, qui le considère comme un indéboulonnable.

En comptant les préliminaires européens, la Coupe de Belgique et le championnat, le milieu de terrain de 17 ans a déjà participé à 29 rencontres officielles avec les Mauves cette saison, pour un total de 2.140 minutes de jeu, soit près de 74 minutes par match en moyenne.

À cela s’ajoutent l’Euro U17, disputé au mois de mai dernier, ainsi que la Coupe du monde U17 organisée début novembre. Ces rencontres portent le total de Nathan De Cat à 2.615 minutes de match officiel depuis la fin de la saison dernière.

Un chiffre énorme, d’autant plus qu’Anderlecht, toujours en lice en Coupe de Belgique, pourrait encore disputer jusqu’à 20 rencontres supplémentaires d’ici à la fin de saison. Vingt matchs à raison de 74 minutes par rencontre représentent 1.480 minutes supplémentaires. Nathan De Cat pourrait donc dépasser la barre des 4.000 minutes en match officiel pour sa première saison avec les A.

Anderlecht ne tire-t-il pas trop sur la corde avec Nathan De Cat ?

Une statistique qui met en lumière deux réalités. Premièrement, Anderlecht apparaît désormais comme fortement dépendant de son jeune milieu de terrain, une tendance déjà perceptible lorsque le joyau mauve avait dû quitter temporairement le groupe pour disputer la Coupe du monde U17. Trois mois seulement après son intégration dans le noyau A, Nathan De Cat était déjà devenu indispensable aux yeux de Besnik Hasi.





À l’inverse, faire autant enchaîner un joueur de 17 ans comporte des risques évidents. Son corps, ses muscles et sa structure osseuse ne sont pas encore totalement ceux d’un adulte, ce qui rend le jeune milieu plus vulnérable. Il est également difficile, à cet âge, d’enchaîner les matchs à haute intensité sans connaître de baisse de régime ou finir par accuser le coup.

Il s’agit toutefois d’une expérience extrêmement formatrice pour Nathan De Cat. Là où 99 % des joueurs de 17 ans se contentent de premières apparitions en équipe première, sans réelle pression et avec beaucoup d’insouciance, lui est déjà considéré comme un élément central d’un club historique, engagé dans la lutte pour le podium du championnat.

Une expérience appelée à le forger… à condition qu’elle ne le brûle pas physiquement avant l’âge de la maturité. Pas certain, dans ces conditions, que l'envoyer à la Coupe du monde en fin de saison soit la meilleure solution.