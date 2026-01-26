Voici comment regarder en direct et gratuitement l'Union SG et Bruges en Ligue des champions ce mercredi

Voici comment regarder en direct et gratuitement l'Union SG et Bruges en Ligue des champions ce mercredi
Photo: © photonews

Lors de la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions ce mercredi, RTL diffusera bel et bien les matchs de l'Union Saint-Gilloise et du Club de Bruges. Ces rencontres ayant lieu en même temps, elles seront diffusées sur deux chaînes différentes.

En Belgique, contrairement à de nombreux autres pays, nous avons la chance de pouvoir suivre la Ligue des champions gratuitement. Du moins les équipes belges qui y sont engagées. RTL diffuse la compétition depuis de nombreuses années, avec une priorité accordée aux équipes belges, accord contractuel l’obligeant.

Cette saison, chaque match de l’Union Saint-Gilloise et du Club de Bruges dans la compétition est diffusé en intégralité sur les antennes de la chaîne de télévision. Les deux équipes ne jouant jusqu'à présent pas le même jour, l’une le mardi et l’autre le mercredi, cela permet à RTL de diffuser les rencontres séparément sur RTL Club.

Mais lors de cette dernière journée de la phase de ligue, tous les matchs se joueront en même temps. La question était donc de savoir comment RTL allait s’y prendre pour diffuser les matchs des deux clubs belges. 

Comment RTL diffusera la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions ?

Le média a donné la réponse ce lundi matin sur ses réseaux sociaux. "Nous allons donc diffuser deux matchs simultanément ce mercredi soir : Bruges – Marseille sur RTL Club et Union – Atalanta sur RTL Plug. Les deux rencontres seront aussi à suivre sur RTL Play !", communique la chaîne de télévision.

Fait rare donc, deux matchs de Ligue des champions seront à suivre en clair en Belgique ce mercredi. Pickx+ Sports possède de son côté les droits complets pour diffuser la compétition dans son intégralité, mais c’est sous forme d’abonnement payant.

Les plus populaires

