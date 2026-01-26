En très mauvaise posture : Jesper Fredberg veut un ancien d'Anderlecht pour sauver sa peau

La Sampdoria est bien mal embarquée en Serie B. Jesper Fredberg veut faire bouger les choses en cette fin de mercato.

Six mois après son départ d'Anderlecht, Jesper Fredberg s'est recasé à la Sampdoria l'été dernier. Il avait fort à faire puisque le club de Gênes restait sur une saison compliquée, conclue par un sauvetage in extremis en Serie B.

Le directeur sportif danois a déjà cherché à attirer quelques connaissances de son passage anderlechtois, comme Gauthier Vanderloock (qui avait travaillé avec Fredberg comme analyste data) ou Gaëtan Coucke, que le Sporting convoitait autrefois.

Cette saison, la situation est encore bien mal embarquée. Avec 4 victoires en 21 matchs, la Sampdoria est 18e au classement (sur 20) et est donc en position de relégable. La direction a déjà agi avec quelques transferts entrants à bas prix mais ne veut pas en rester là.

Christian Kouamé dans le viseur

Selon Gianluca Di Marzio, Jesper Fredberg négocie pour faire venir Christian Kouamé. L'attaquant ivoirien a lui aussi un passé anderlechtois, il avait rendu de fiers services à Vincent Kompany lors de son duo avec Joshua Zirkee.



Kouamé est aujourd'hui dans une bien triste situation à la Fiorentina. À un an et demi de la fin de son contrat, il n'a pas débuté le moindre match de Serie A cette saison et pourrait bien partir par la petite porte cet hiver.