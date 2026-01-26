OFFICIEL : déjà un grand changement pour Julien Duranville au FC Bâle

Julien Duranville voit déjà son entraîneur au FC Bâle être limogé. Ludovic Magnin a été remercié ce lundi par le club suisse.

Malgré le succès 3-4 du FC Bâle contre Zurich dimanche, le tacticien de 46 ans a été limogé. Le club justifie ce licenciement par "un manque de progression sportive". Le coach était arrivé à la tête de l’équipe en début de saison.

Comment expliquer le licenciement de Ludovic Magnin ?

C’est notamment en Europe que la formation suisse s’est montrée décevante. Après avoir manqué une qualification pour la Ligue des champions, le club a participé à l’Europa League. Cependant, rien ne se passe véritablement comme prévu. Bâle ne s’est imposé qu’à deux reprises en sept matchs et s’est incliné cinq fois.

Un bilan bien trop maigre pour le club qui a pour objectif d’au moins se qualifier en barrages via le top 24. Les chances de voir désormais les joueurs de Bâle se qualifier sont faibles et le club est au bord de l’élimination à une journée de la fin avec six petites unités. C’est probablement la mauvaise performance de la semaine dernière qui a été celle de trop (défaite 3-1 contre Salzbourg).

Un bilan maigre en championnat

En championnat, le bilan est également mitigé. Après 21 journées, Bâle figure en quatrième position. Le bilan est le suivant : 10 victoires, six nuls et cinq défaites. L’équipe de Julien Duranville est à 10 unités du premier du championnat, Thoune.

Julien Duranville n’a donc pris part qu’à une seule rencontre sous les ordres de Ludovic Magnin. C’était dimanche lors de la victoire de Bâle 3-4 à Zurich. Le joueur belge s’est même montré décisif en délivrant une passe décisive.