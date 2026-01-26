Le match de l'année pour le Club de Bruges : voici comment Marseille prépare ce rendez-vous

Marseille aborde avec confiance son duel face au Club de Bruges, un match considéré comme une finale par Roberto De Zerbi.

Marseille a fait le plein de confiance grâce à sa victoire 3-1 contre Lens. Pour Roberto De Zerbi, ce succès était la meilleure préparation avant la Ligue des champions. Le Club de Bruges accueillera Marseille ce mercredi. "Nous abordons ce match comme une finale", a déclaré le coach, rapporté par Het Belang van Limburg.

L'entraîneur veut éviter que son équipe passe à côté de son match. Il a rappelé que la pression fait partie de l’ADN d'un club comme Marseille. "Si tu ne supportes pas la pression, ne viens pas jouer ici, cherche-toi un autre sport."

La concurrence au milieu de terrain ne cesse d'augmenter pour Arthur Vermeeren. Avec l'arrivée de Quinten Timber, il a un rival de plus. Le Belge a peu joué cette année, mais espère une place de titulaire contre le Club de Bruges.

Objectif qualification mercredi

La seconde période contre Liverpool a montré que Marseille reste combatif malgré la défaite. Le capitaine Balerdi l'a confirmé en interview. "Nous allons battre Bruges et nous qualifier."



L'équipe se prépare à un défi de taille. Les Marseillais savent que le Club de Bruges mise sur l'intensité et des transitions très rapides. Il faudra rester vigilant à chaque instant.