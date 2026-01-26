"Je ne suis pas fâché contre les joueurs" : Gaëtan Englebert réagit au nul du RFC Liège contre Seraing

Le RFC Liège a partagé les points contre Seraing au stade du Pairay samedi soir (2-2). Un résultat frustrant pour les Sang et Marine, qui menaient 0-2 à la pause. Gaëtan Englebert s'est exprimé au micro de DAZN après la rencontre.

Le coach du RFC Liège fait un constat lucide : "Je ne suis pas fâché contre les joueurs. Je pense qu’il y a des choses qui arrivent sur une saison dans certains matchs. On a fait ce qu’on devait faire en première mi-temps, sur un terrain assez compliqué. On est parvenu à se créer des occasions et à marquer des buts. Et puis, on a bien fait le boulot pendant trente minutes en deuxième mi-temps."

Un scénario cruel en fin de match

"Malheureusement, sur une phase où on a le ballon, on se fait prendre sept secondes plus tard en contre, alors qu’on était malgré tout en supériorité dans le rectangle", pointe-t-il. "Et on n’a quand même réussi à dégager le ballon. Après ça, on sait que ça peut devenir difficile. Le match était arrêté toutes les dix secondes pour des fautes, avec de longs ballons qui retombaient souvent chez l’adversaire. Donc c’était difficile de poser le pied sur le ballon à ce moment-là. On a bien tenu jusqu’à la 90e sans concéder grand-chose, mais malheureusement, il y a ce ballon qui tombe bien en fin de match pour eux, et ils parviennent à égaliser."

Le RFC Liège a entamé la seconde période avec les mêmes intentions que la première : "On a essayé de faire en deuxième mi-temps ce qu’on avait bien fait en première, mais c’était plus compliqué. Comme je viens de le dire, il y avait beaucoup de fautes, peu de rythme. Malheureusement, on encaisse un but à la fin, et pour l’équipe qui marque, c’est le scénario idéal. Pour nous, c’est le pire. Mais ce sont des choses qui arrivent sur une saison, surtout dans un derby, où ce n’est jamais facile et où tout peut arriver. Il faut l’accepter."

Le RFC Liège jouera déjà son prochain match ce mardi

Gaëtan Englebert se tourne déjà vers le prochain match : "On a la chance d’avoir un match déjà mardi, donc le résultat d’aujourd’hui est ce qu’il est. On ne peut plus rien y faire, on va se concentrer sur mardi." Les Sang et Marine recevront Lommel à Rocourt.

"Thorgan Hazard avec Frederic Soelle Soelle, c'était bien oui. Il y a beaucoup de choses positives aujourd’hui. Ce sont des matchs où on ne voit pas grand-chose dans le jeu, où les ballons tombent parfois bien pour nous, parfois pour l’adversaire. Ce qu’on retient aujourd’hui, c’est la bonne prestation de beaucoup de joueurs. On peut toujours faire mieux, bien sûr. Quand c’est un match nul, tout le monde dit que ce n’est pas assez, mais un match se joue avec deux équipes. Et quand l’équipe adverse, avec ses moyens, parvient à mettre un peu l’autre en difficulté, notamment par des longs ballons et beaucoup d’impact physique, il faut aussi le reconnaître."





"Est-ce que j’ai utilisé le banc avec parcimonie dans l’optique du match de mardi contre Lommel ? l y avait peut-être de ça, mais surtout, comme je viens de le dire, une équipe qui jouait beaucoup de longs ballons. Pour jouer de cette manière, on a besoin de taille et de présence physique. Les joueurs qu’on avait encore sur le banc sont plutôt des profils qui aiment avoir le ballon et combiner. Sur un terrain comme celui-là, ce n’était pas évident."

"Donc c’est un choix de notre part. Le résultat en cours de match ne nous a pas permis de faire davantage de changements. Le physique avait un grand rôle à jouer aujourd’hui, et c’est pour ça qu’on n’a pas modifié beaucoup l’équipe en fin de match", conclut le coach.