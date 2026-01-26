Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/01: Kouame

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Kouame

En très mauvaise posture : Jesper Fredberg veut un ancien d'Anderlecht pour sauver sa peau

La Sampdoria est bien mal embarquée en Serie B. Jesper Fredberg veut faire bouger les choses en cette fin de mercato. (Lire la suite)