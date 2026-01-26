Mons cale à Habay, Virton encore en forme olympique contre Namur : les résumés de D1 ACFF

La 19e journée de D1 ACFF s'est conclue hier avec quatre matchs au programme. Petit tour d'horizon des résultats.

Après la défaite de Tubize-Braine contre les U23 de Charleroi, Mons pouvait prendre cinq points d'avance en tête du classement. Mais face à Habay, quatrième au classement, les Dragons n'ont pas réussi à trouver la faille. La belle surprise de la saison a chèrement défendu sa peau, empêchant le leader de prendre les devants. 0-0, score final : Mons ne prend que trois points d'avance sur Tubize-Braine.

Les Montois devront également se méfier de Virton, qui revient très fort en ce début d'année. L'Excel signe un joli 23 sur 27 et ont continue sur sa lancée en s'imposant 2-5 à l'Union Namur. Après 25 minutes, le score était déjà de 0-3 grâce au doublé de Modeste Duku et au but d'Emmanuel Mbala.

Namur a par deux fois réduit l'écart grâce à Dieudonné Lwangi et Noé Pierrot. Mais Virton en a remis une couche avec deux nouveaux buts signés Baptiste Aloé et Wissem Bouhadiche. De quoi revenir en force à deux points de Tubize-Braine.

La lutte pour le top 6 fait encore rage

Rochefort a également fait fort hors de ses bases en s'imposant 0-3 à Stockay. Nathan Gosselain et Jarno Libert ont marqué deux buts en trois minutes avant la pause, Grégory Perseo a enfoncé le clou dès la reprise. Les Unionistes gardent l'espoir de finir dans le top 6, ils ne sont toujours qu'à trois points des U23 du Sporting Charleroi.



Enfin, le Crossing Schaerbeek a calé contre les U23 de l'Union Saint-Gilloise (1-3). Dans ce derby bruxellois, le capitaine Jordan Botaka a mis les Saint-Gillois aux commandes après à peine sept minutes. En action sur le terrain du Bayern Munich quelques jours plus tôt, Sekou Keita a fait le break dans le dernier quart d'heure. La réduction du score du Crossing sur penalty n'y changera rien, les espoirs unionistes ont repris deux buts d'avance dans la foulée pour prendre six points d'avance sur son adversaire du jour.