Mons cale à Habay, Virton encore en forme olympique contre Namur : les résumés de D1 ACFF

Mons cale à Habay, Virton encore en forme olympique contre Namur : les résumés de D1 ACFF
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La 19e journée de D1 ACFF s'est conclue hier avec quatre matchs au programme. Petit tour d'horizon des résultats.

Après la défaite de Tubize-Braine contre les U23 de Charleroi, Mons pouvait prendre cinq points d'avance en tête du classement. Mais face à Habay, quatrième au classement, les Dragons n'ont pas réussi à trouver la faille. La belle surprise de la saison a chèrement défendu sa peau, empêchant le leader de prendre les devants. 0-0, score final : Mons ne prend que trois points d'avance sur Tubize-Braine.

Les Montois devront également se méfier de Virton, qui revient très fort en ce début d'année. L'Excel signe un joli 23 sur 27 et ont continue sur sa lancée en s'imposant 2-5 à l'Union Namur. Après 25 minutes, le score était déjà de 0-3 grâce au doublé de Modeste Duku et au but d'Emmanuel Mbala.

Namur a par deux fois réduit l'écart grâce à Dieudonné Lwangi et Noé Pierrot. Mais Virton en a remis une couche avec deux nouveaux buts signés Baptiste Aloé et Wissem Bouhadiche. De quoi revenir en force à deux points de Tubize-Braine.

La lutte pour le top 6 fait encore rage

Rochefort a également fait fort hors de ses bases en s'imposant 0-3 à Stockay. Nathan Gosselain et Jarno Libert ont marqué deux buts en trois minutes avant la pause, Grégory Perseo a enfoncé le clou dès la reprise. Les Unionistes gardent l'espoir de finir dans le top 6, ils ne sont toujours qu'à trois points des U23 du Sporting Charleroi.


Enfin, le Crossing Schaerbeek a calé contre les U23 de l'Union Saint-Gilloise (1-3). Dans ce derby bruxellois, le capitaine Jordan Botaka a mis les Saint-Gillois aux commandes après à peine sept minutes. En action sur le terrain du Bayern Munich quelques jours plus tôt, Sekou Keita a fait le break dans le dernier quart d'heure. La réduction du score du Crossing sur penalty n'y changera rien, les espoirs unionistes ont repris deux buts d'avance dans la foulée pour prendre six points d'avance sur son adversaire du jour.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 1 ACFF
Division 1 ACFF Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Mons
Virton

Plus de news

Rasmussen ne devrait pas être le seul : deux départs envisagés à l'Union

Rasmussen ne devrait pas être le seul : deux départs envisagés à l'Union

10:30
Réunion de crise à Anderlecht : la tête de Besnik Hasi est sur la table !

Réunion de crise à Anderlecht : la tête de Besnik Hasi est sur la table !

10:00
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/01: Kouame

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/01: Kouame

09:00
🎥 En pleine euphorie : l'accueil endiablé reçu par les joueurs de Charleroi à leur retour d'Anvers

🎥 En pleine euphorie : l'accueil endiablé reçu par les joueurs de Charleroi à leur retour d'Anvers

09:30
En très mauvaise posture : Jesper Fredberg veut un ancien d'Anderlecht pour sauver sa peau

En très mauvaise posture : Jesper Fredberg veut un ancien d'Anderlecht pour sauver sa peau

09:00
Diego Moreira et Mike Penders en patrons : Strasbourg humilie Lille

Diego Moreira et Mike Penders en patrons : Strasbourg humilie Lille

08:30
Danylo Sikan s'est présenté au Lotto Park : "Les sifflets ? Normal" Réaction

Danylo Sikan s'est présenté au Lotto Park : "Les sifflets ? Normal"

07:20
🎥 Rik De Mil n'en a pas manqué une miette : les Francs Borains craquent sur un penalty polémique

🎥 Rik De Mil n'en a pas manqué une miette : les Francs Borains craquent sur un penalty polémique

07:40
Quatrième match sans victoire : le partage qui arrange Charleroi et laisse encore le Standard espérer

Quatrième match sans victoire : le partage qui arrange Charleroi et laisse encore le Standard espérer

07:00
La Gantoise sur la piste de l'un des meilleurs buteurs de Conference League

La Gantoise sur la piste de l'un des meilleurs buteurs de Conference League

06:40
"Notre pire mi-temps de la saison" : Besnik Hasi est-il encore l'homme de la situation ?

"Notre pire mi-temps de la saison" : Besnik Hasi est-il encore l'homme de la situation ?

06:00
Le match de l'année pour le Club de Bruges : voici comment Marseille prépare ce rendez-vous

Le match de l'année pour le Club de Bruges : voici comment Marseille prépare ce rendez-vous

06:20
"On était nulle part" : Thorgan Hazard vide son sac et secoue Anderlecht

"On était nulle part" : Thorgan Hazard vide son sac et secoue Anderlecht

23:03
1
Bonne nouvelle pour le Club de Bruges : le dossier Joaquin Seys change de direction

Bonne nouvelle pour le Club de Bruges : le dossier Joaquin Seys change de direction

23:00
Mauvaise nouvelle pour Sébastien Pocognoli : double tuile pour Monaco

Mauvaise nouvelle pour Sébastien Pocognoli : double tuile pour Monaco

22:20
Des Mauves catastrophiques, mais le petit nouveau s'en sort : les cotes d'Anderlecht contre Dender

Des Mauves catastrophiques, mais le petit nouveau s'en sort : les cotes d'Anderlecht contre Dender

21:40
4
Les supporters d'Anderlecht n'en peuvent plus : Besnik Hasi est visé

Les supporters d'Anderlecht n'en peuvent plus : Besnik Hasi est visé

22:00
2
Ça ne va pas plaire à Rik De Mil : Aurélien Scheidler pique son ancien coach après la victoire de Charleroi

Ça ne va pas plaire à Rik De Mil : Aurélien Scheidler pique son ancien coach après la victoire de Charleroi

21:20
🎥 Arsenal surpris à l'Emirates : Manchester United s'impose malgré une bourde de Senne Lammens

🎥 Arsenal surpris à l'Emirates : Manchester United s'impose malgré une bourde de Senne Lammens

21:00
Le show avant mais pas pendant le match : Anderlecht sans idées face à la lanterne rouge

Le show avant mais pas pendant le match : Anderlecht sans idées face à la lanterne rouge

20:27
La Juventus gifle Naples : Romelu Lukaku de retour après cinq mois

La Juventus gifle Naples : Romelu Lukaku de retour après cinq mois

20:30
Anderlecht peut se mordre les doigts : Julien Duranville décisif dès son premier match

Anderlecht peut se mordre les doigts : Julien Duranville décisif dès son premier match

20:00
2
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/01: Lokesa - Ndenge Kongolo

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/01: Lokesa - Ndenge Kongolo

19:00
🎥 Son club et Rudi Garcia craignent le pire : un Diable Rouge sort sur blessure

🎥 Son club et Rudi Garcia craignent le pire : un Diable Rouge sort sur blessure

19:30
Parti d'Anderlecht en 2023, il revient en Belgique pour prendre sa revanche : "Je veux me faire un nom ici"

Parti d'Anderlecht en 2023, il revient en Belgique pour prendre sa revanche : "Je veux me faire un nom ici"

19:00
"Une place sur un banc de D1A, ça se mérite" : le message fort de Frédéric Taquin à plusieurs de ses joueurs Réaction

"Une place sur un banc de D1A, ça se mérite" : le message fort de Frédéric Taquin à plusieurs de ses joueurs

18:40
🎥 Wilfried Kanga s'excuse à Sclessin : "Bizarre de voir le Standard comme ça, je leur souhaite le meilleur" Interview

🎥 Wilfried Kanga s'excuse à Sclessin : "Bizarre de voir le Standard comme ça, je leur souhaite le meilleur"

18:20
3
🎥 Eden Hazard a déjà son favori : "Aucun doute : le Ballon d'Or, il l'aura"

🎥 Eden Hazard a déjà son favori : "Aucun doute : le Ballon d'Or, il l'aura"

18:00
🎥 "Un manque de révolte ? Je ne suis pas d'accord" : le Standard tombe de haut et cherche encore son problème Interview

🎥 "Un manque de révolte ? Je ne suis pas d'accord" : le Standard tombe de haut et cherche encore son problème

17:30
Coup dur pour David Hubert : un absent de marque à l'Union pour le choc contre le Club de Bruges

Coup dur pour David Hubert : un absent de marque à l'Union pour le choc contre le Club de Bruges

17:00
1
Critiqué pour son prix, Mamadou Diakhon peut-il prendre la relève de Christos Tzolis à Bruges ?

Critiqué pour son prix, Mamadou Diakhon peut-il prendre la relève de Christos Tzolis à Bruges ?

16:30
Un titulaire de Genk sur le départ : son remplaçant est déjà connu

Un titulaire de Genk sur le départ : son remplaçant est déjà connu

16:00
Vincent Euvrard, pas jugé fautif au Standard : Marc Wilmots tire les conclusions de la gifle contre Gand

Vincent Euvrard, pas jugé fautif au Standard : Marc Wilmots tire les conclusions de la gifle contre Gand

15:40
📷 "Honte à vous" : pourquoi les Storm Ultras ont refusé d'entrer dans le Bosuil pour Antwerp - Charleroi

📷 "Honte à vous" : pourquoi les Storm Ultras ont refusé d'entrer dans le Bosuil pour Antwerp - Charleroi

14:40
Le Bosuil a vite compris : Charleroi réduit l'Antwerp au silence et se rapproche encore un peu plus du top 6

Le Bosuil a vite compris : Charleroi réduit l'Antwerp au silence et se rapproche encore un peu plus du top 6

15:28
1
D1 ACFF : surprise des U23 de Charleroi grâce à un triplé, le SL16 FC touche le fond mais creuse encore

D1 ACFF : surprise des U23 de Charleroi grâce à un triplé, le SL16 FC touche le fond mais creuse encore

14:20

Plus de news

Les plus populaires

Division 1 ACFF

 Journée 20
Meux Meux 4-0 SL16 FC SL16 FC
Tubize-Braine Tubize-Braine 2-3 Charleroi Charleroi
Namur Namur 2-5 Virton Virton
Stockay-Warfusée Stockay-Warfusée 0-3 Rochefort Rochefort
Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve 0-0 Mons Mons
Schaerbeek Schaerbeek 1-3 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved