"Notre pire mi-temps de la saison" : Besnik Hasi est-il encore l'homme de la situation ?

Un 1/9 en championnat : heureusement que le RSC Anderlecht a été chercher une demi-finale de Coupe entre temps, ou le poste de Besnik Hasi serait vraiment en danger. Mais même comme ça, le Kosovar est sous le feu des critiques.

Le match du RSCA face à la lanterne rouge était indigne de ses ambitions. La première mi-temps des Mauves, surtout, était calamiteuse : "Oui, c'était notre pire mi-temps de la saison", reconnaissait d'ailleurs sans fard Besnik Hasi en entame de sa conférence de presse. "C'était du mauvais football. Nous n'étions pas bons au ballon, maladroits, statiques, surtout les trois hommes derrière l'attaquant".

Le trio Bertaccini-Angulo-Hazard a en effet livré une partition catastrophique. L'esprit de révolte était également absent. "Avec cette mentalité, tu ne peux pas gagner un match. La deuxième mi-temps était bien meilleure, mais nous devons mettre au fond au moins l'une des trois occasions que nous nous créons", regrette Hasi.

"La conclusion, c'est qu'il faut que tout soit en place chez nous pour que ça marche : la tactique, la mentalité et le physique. Sans ça, c'est difficile". Inutile même de parler de football, absent depuis longtemps - une absence compensée par des exploits individuels ou une mentalité irréprochable.

Besnik Hasi, toujours le coach qu'il faut à Anderlecht ?

Le constat est clair : Anderlecht ne progresse pas. Sans surprise, Besnik Hasi est donc pointé du doigt, notamment par les supporters après la rencontre. "La pression est toujours là. D'habitude, nous sommes solides à domicile, mais c'était mauvais contre Charleroi et Dender", reconnaît-il. "La première période était un drame, c'est logique que le public réagisse".

"Si je pense toujours être l'homme de la situation ? Oui, car nous étions sur une bonne lancée quand tout le monde était fit. Maintenant, nous avons dû faire beaucoup de changements et le facteur stabilité a disparu", rappelle le coach des Mauve & Blanc. "Les absents vont revenir. Rater les Playoffs ? Je ne pense pas. Nous avons la qualité pour ne pas passer à côté et nous l'avons déjà prouvé".