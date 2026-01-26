Réaction Danylo Sikan s'est présenté au Lotto Park : "Les sifflets ? Normal"

Florent Malice
Florent Malice depuis le Lotto Park
| Commentaire
Danylo Sikan s'est présenté au Lotto Park : "Les sifflets ? Normal"
Photo: © photonews

Surprise au coup d'envoi d'Anderlecht-Dender ce dimanche : Danylo Sikan était déjà dans le onze. L'Ukrainien n'a pas démérité au vu des circonstances.

Qu'ont donné les premières minutes de Danylo Sikan sous le maillot du RSC Anderlecht ? Difficile d'en tirer de grandes conclusions, mais l'Ukrainien a vécu une première mi-temps difficile durant laquelle il a tout de même obtenu beaucoup de fautes. 

En seconde, il s'est ouvert le chemin du but : sa frappe a d'abord été trop croisée, avant qu'il fasse le choix de l'altruisme sur une grosse erreur défensive de Dender. "Je ne dirais pas que c'était de grosses occasions, mais je peux marquer sur ces phases même si c'était difficile", reconnaît Sikan, déjà venu à l'interview.

"Notre première période n'était pas bonne, c'est très clair. En seconde période, c'était meilleur, mais nous n'avons pas réussi à marquer. Il faut oublier ça et aller de l'avant", continue l'Ukrainien, qui reconnaît tout de même que sa titularisation était une surprise.

Sikan espère rencontrer Iachtchouk

"Oui, un peu, car je viens d'arriver. C'est positif, ça veut dire que j'ai réussi à me montrer à l'entraînement", sourit-il. "Maintenant, j'espère me montrer en match et marquer des buts. Mon objectif ici, c'est de gagner beaucoup de matchs, je suis un joueur d'équipe. Même si en tant qu'attaquant, j'ai faim de buts".

Besnik Hasi a comparé Danylo Sikan à son compatriote Oleg Iachtchouk. "Bien sûr, je le connais, je sais qu'il a fait de belles choses ici à Anderlecht. Peut-être que j'aurai l'occasion de le rencontrer à Bruxelles", espère le nouveau Mauve. 

Lire aussi… "Notre pire mi-temps de la saison" : Besnik Hasi est-il encore l'homme de la situation ?

Quant aux sifflets du public, il ne s'attendait pas à autre chose. "Je suis venu ici parce que c'est un grand club. Nous avons mal joué : c'est donc normal qu'ils sifflent. Je les comprends", conclut Sikan. 

