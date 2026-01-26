Que devient Olivier Deman ? Il pourrait s'envoler vers l'Italie cet hiver

Photo: © photonews

Olivier Deman semble se diriger vers un départ du Werder Brême cet hiver. Le latéral belge bénéficie de peu de temps de jeu et est à la recherche d'un nouveau défi.

Depuis son retour de blessure, Olivier Deman n’a pas réussi à se faire réellement une place avec la formation de Bundesliga. La concurrence est importante, ce qui le contraint à soit rester sur le banc, soit monter au jeu.

Un départ cet hiver est bel et bien probable. Le Werder Brême se montre ouvert à une solution temporaire afin de permettre au joueur de retrouver du temps de jeu. 

Un prêt en Italie pour Olivier Deman ?

Olivier Deman pourrait bien rebondir en Italie selon nos informations. Parme manifeste un intérêt clair et souhaite attirer le joueur sous la forme d’un prêt, assorti d’une option d’achat.

Pour le joueur belge, le temps de jeu est essentiel. À 25 ans, il souhaite remettre sa carrière sur de bons rails. Il rêve probablement aussi de disputer le Mondial 2026 dans un coin de sa tête, mais les chances de le voir en Amérique cet été sont véritablement infimes.


Si l’opération se concrétise, le natif d’Anvers pourrait se relancer. Un départ à Parme apparaît comme la meilleure solution, tant pour lui que pour le Werder.

Commentaire
Plus de news

Plus de news

Les plus populaires

