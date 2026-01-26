Analyse 18 buts en 22 matchs, 13 tirs mais un seul cadré : d'où viennent les problèmes offensifs du Standard ?

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
18 buts en 22 matchs, 13 tirs mais un seul cadré : d'où viennent les problèmes offensifs du Standard ?
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2525

Avec 18 buts inscrits en 22 rencontres, le Standard présente la deuxième pire attaque du championnat, juste devant Dender. Chez les Rouches, on s'interroge : le problème vient-il vraiment des attaquants, ou l'animation offensive dans son ensemble montre-t-elle ses limites ?

"On a essayé d'entrer dans leur rectangle, de créer des corners et des grandes occasions, comme la latte de Hautekiet. Si sur un de ces moments on parvient à faire le 1-2, on peut enflammer le stade, mais ça ne s'est pas passé." Avec ces mots prononcés vendredi en conférence de presse après la débâcle contre Gand, Vincent Euvrard soulignait que le Standard n’avait pas livré une si mauvaise prestation et aurait pu revenir dans la rencontre en seconde période.

Ce n’est pas faux. Malgré le score lourd sur le papier, les Rouches ont montré un meilleur contenu qu’à Charleroi, où ils avaient sombré sans s'offrir, ou presque, la moindre opportunité. Cette fois, face aux Buffalos, les Liégeois ont créé du danger dans les deux mi-temps, mais avec toujours la même constante : une incapacité à trouver le chemin des filets. Et quand la défense ne suit pas…

Comment expliquer les problèmes offensifs du Standard ?

Cette difficulté à marquer est un problème partagé par plusieurs équipes de Pro League. Onur Cinel, l’entraîneur du Cercle, ne cesse de répéter depuis le début de la saison qu’avec un peu plus d’opportunisme dans les deux surfaces, les Groen & Zwart seraient actuellement dans le top 6, voire aux portes du top 4.

En cherchant à expliquer ce manque d’efficacité (le Cercle ayant tout de même inscrit 28 buts en 22 matchs, soit dix de plus que le Standard), Onur Cinel évoque souvent un manque de chance ou un ballon qui ne tombe jamais du bon côté. Vincent Euvrard, lui, ne peut pas se retrancher derrière cette excuse.

Certes, contre La Gantoise, ses joueurs sont entrés à plusieurs reprises dans le rectangle, via des centres ou des dribbles, et ont également apporté du danger sur phase arrêtée. Mais lorsqu’on ne retrouve qu’un seul tir cadré sur 13 tentatives, on ne peut guère parler de malchance.

Ce Standard est bien trop prévisible

Dans le dernier tiers adverse, le Matricule 16 est probablement l’une des équipes les plus prévisibles du pays. À gauche, Rafiki Saïd déborde avant de rentrer dans le jeu avec un crochet désormais connu de toutes les défenses. À droite, Adnane Abid, qui n’est pas un ailier qui aime coller sa ligne, effectue lui aussi une entrée dans le jeu pour chercher la passe dans le dos de la défense, de manière trop brouillonne et répétitive.

Quand Dennis Ayensa occupe le poste de numéro 10, le danger n’émane pas davantage de cette zone. L’ancien joueur de l’Union est courageux, travailleur et déterminé, mais il peine à peser sur la défense adverse, ses courses étant trop souvent dans le vide et ses connexions avec ses coéquipiers insuffisantes.

Chez les supporters, Thomas Henry est devenu le principal bouc émissaire. Mais constamment suivi par les deux défenseurs centraux adverses et souvent sollicité par des longs ballons, le Français n’est pas le seul responsable. Que peut-il faire lorsqu’on lui demande de gagner un duel de la tête, dos au but à 50 mètres de la cage adverse, alors que ses partenaires ne suivent pas vraiment ? Son problème, clairement, est qu'il ne fait pas non plus la différence lorsqu'il est enfin trouvé dans le rectangle.

Faut-il changer les joueurs ou l'animation offensive de manière générale ?

Cependant, les titularisations de Timothé Nkada ou les montées au jeu de René Mitongo n’ont rien changé : le Standard ne parvient toujours pas à inquiéter le portier adverse. La raison est simple : dans leurs schémas offensifs, les Rouches sont devenus trop prévisibles, et chaque défense du pays sait à quoi s’attendre.

Chercher Saïd et Abid dans le dos de la défense est une bonne idée. Mais quand les ailiers échouent à faire la différence, sont trop brouillons ou manquent leur dernier geste, toute l’attaque est bloquée. Il en va de même pour Ayensa, souvent rattrapé par son adversaire direct faute d’accélération suffisante.

Le problème ne vient pas seulement de Saïd, Abid, Ayensa ou Henry, mais de la prévisibilité et du manque de concrétisation du Standard dans son ensemble. Pour retrouver du danger et de l’efficacité, les Rouches doivent diversifier leur animation. Vincent Euvrard pourrait également tester d’autres profils, comme Bernard Nguene ou Tobias Mohr en tant qu’ailiers, afin de débloquer cette situation.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard

Plus de news

Après Anderlecht et le Standard, un autre club boycotte le déplacement à La Louvière

Après Anderlecht et le Standard, un autre club boycotte le déplacement à La Louvière

19:30
"Inacceptables et contraires aux valeurs du club" : le Standard condamne et met en garde avant le Clasico

"Inacceptables et contraires aux valeurs du club" : le Standard condamne et met en garde avant le Clasico

16:54
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/01: Deman - Duranville - Magnin

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/01: Deman - Duranville - Magnin

19:00
Que devient Olivier Deman ? Il pourrait s'envoler vers l'Italie cet hiver

Que devient Olivier Deman ? Il pourrait s'envoler vers l'Italie cet hiver

19:00
Voici comment regarder en direct et gratuitement l'Union SG et Bruges en Ligue des champions ce mercredi

Voici comment regarder en direct et gratuitement l'Union SG et Bruges en Ligue des champions ce mercredi

18:20
Besnik Hasi devrait finalement rester à Anderlecht... en tout cas pour le moment

Besnik Hasi devrait finalement rester à Anderlecht... en tout cas pour le moment

17:30
Le Standard au bord du gouffre ? "Imaginez si Anderlecht va se promener à Sclessin..."

Le Standard au bord du gouffre ? "Imaginez si Anderlecht va se promener à Sclessin..."

13:00
18
Un entraîneur licencié pour avoir trop utilisé ChatGPT

Un entraîneur licencié pour avoir trop utilisé ChatGPT

18:00
🎥 La superbe action de Diego Moreira qui fait le tour des réseaux sociaux

🎥 La superbe action de Diego Moreira qui fait le tour des réseaux sociaux

16:30
Direction l'Arabie saoudite : le Cercle de Bruges va perdre l'un de ses joueurs cadres

Direction l'Arabie saoudite : le Cercle de Bruges va perdre l'un de ses joueurs cadres

15:30
"Je ne suis pas fâché contre les joueurs" : Gaëtan Englebert réagit au nul du RFC Liège contre Seraing

"Je ne suis pas fâché contre les joueurs" : Gaëtan Englebert réagit au nul du RFC Liège contre Seraing

16:00
Vers une saison à 4.000 minutes à 17 ans : Anderlecht ne tire-t-il pas trop sur la corde avec Nathan De Cat ?

Vers une saison à 4.000 minutes à 17 ans : Anderlecht ne tire-t-il pas trop sur la corde avec Nathan De Cat ?

14:40
L'arbitre du match crucial entre Bruges et l'OM est connu : une première pour les Blauw en Zwart

L'arbitre du match crucial entre Bruges et l'OM est connu : une première pour les Blauw en Zwart

15:00
Voici pourquoi Moussa N'Diaye pourrait bien quitter Anderlecht cet hiver

Voici pourquoi Moussa N'Diaye pourrait bien quitter Anderlecht cet hiver

14:00
1
Standard - Anderlecht, un Clasico à redouter ? Pourquoi les risques, dans les deux camps, sont très sérieux Analyse

Standard - Anderlecht, un Clasico à redouter ? Pourquoi les risques, dans les deux camps, sont très sérieux

11:40
OFFICIEL : déjà un grand changement pour Julien Duranville au FC Bâle

OFFICIEL : déjà un grand changement pour Julien Duranville au FC Bâle

14:20
"Un moment très spécial" : Koni De Winter se confie après son premier but avec l'AC Milan

"Un moment très spécial" : Koni De Winter se confie après son premier but avec l'AC Milan

13:30
Anderlecht champion... du marketing : il est temps de revenir sur terre

Anderlecht champion... du marketing : il est temps de revenir sur terre

12:00
1
Pas une minute disputée ce week-end mais convoité par Fulham : les négociations avec Genk ont commencé

Pas une minute disputée ce week-end mais convoité par Fulham : les négociations avec Genk ont commencé

12:20
Un ancien de l'Union reviendra en Belgique : "Si je pouvais y terminer ma carrière, la boucle serait bouclée"

Un ancien de l'Union reviendra en Belgique : "Si je pouvais y terminer ma carrière, la boucle serait bouclée"

12:00
🎥 Quelle frappe ! Un ancien artiste de Pro League signe l'un des buts du week-end en pleine remontada

🎥 Quelle frappe ! Un ancien artiste de Pro League signe l'un des buts du week-end en pleine remontada

12:40
Face au FC Barcelone, Leander Dendoncker a réalisé un rêve de gosse...avec un bémol à la clé

Face au FC Barcelone, Leander Dendoncker a réalisé un rêve de gosse...avec un bémol à la clé

11:20
Rasmussen ne devrait pas être le seul : deux départs envisagés à l'Union

Rasmussen ne devrait pas être le seul : deux départs envisagés à l'Union

10:30
🎥 Avec Modric à la baguette : le tout premier but de Koni de Winter pour l'AC Milan

🎥 Avec Modric à la baguette : le tout premier but de Koni de Winter pour l'AC Milan

11:00
Réunion de crise à Anderlecht : la tête de Besnik Hasi est sur la table !

Réunion de crise à Anderlecht : la tête de Besnik Hasi est sur la table !

10:00
6
🎥 En pleine euphorie : l'accueil endiablé reçu par les joueurs de Charleroi à leur retour d'Anvers

🎥 En pleine euphorie : l'accueil endiablé reçu par les joueurs de Charleroi à leur retour d'Anvers

09:30
En très mauvaise posture : Jesper Fredberg veut un ancien d'Anderlecht pour sauver sa peau

En très mauvaise posture : Jesper Fredberg veut un ancien d'Anderlecht pour sauver sa peau

09:00
Danylo Sikan s'est présenté au Lotto Park : "Les sifflets ? Normal" Réaction

Danylo Sikan s'est présenté au Lotto Park : "Les sifflets ? Normal"

07:20
Diego Moreira et Mike Penders en patrons : Strasbourg humilie Lille

Diego Moreira et Mike Penders en patrons : Strasbourg humilie Lille

08:30
Mons cale à Habay, Virton encore en forme olympique contre Namur : les résumés de D1 ACFF

Mons cale à Habay, Virton encore en forme olympique contre Namur : les résumés de D1 ACFF

08:00
Quatrième match sans victoire : le partage qui arrange Charleroi et laisse encore le Standard espérer

Quatrième match sans victoire : le partage qui arrange Charleroi et laisse encore le Standard espérer

07:00
🎥 Rik De Mil n'en a pas manqué une miette : les Francs Borains craquent sur un penalty polémique

🎥 Rik De Mil n'en a pas manqué une miette : les Francs Borains craquent sur un penalty polémique

07:40
"Notre pire mi-temps de la saison" : Besnik Hasi est-il encore l'homme de la situation ?

"Notre pire mi-temps de la saison" : Besnik Hasi est-il encore l'homme de la situation ?

06:00
La Gantoise sur la piste de l'un des meilleurs buteurs de Conference League

La Gantoise sur la piste de l'un des meilleurs buteurs de Conference League

06:40
Le match de l'année pour le Club de Bruges : voici comment Marseille prépare ce rendez-vous

Le match de l'année pour le Club de Bruges : voici comment Marseille prépare ce rendez-vous

06:20
"On était nulle part" : Thorgan Hazard vide son sac et secoue Anderlecht

"On était nulle part" : Thorgan Hazard vide son sac et secoue Anderlecht

23:03
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 22
Standard Standard 0-4 La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Louvain OH Louvain 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 1-1 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved