Après des incidents racistes, Genk convoqué par le parquet fédéral

Le KRC Genk a été convoqué par le parquet fédéral pour apporter des explications sur un incident raciste qui s'est produit lors du match entre le Jong Genk et SK Lommel. L'affaire est examinée par le Comité disciplinaire, qui tiendra également compte des mesures que le club a prises dans la foulée.

Selon le parquet fédéral, le Racin Genk "a agi avec détermination et a également pris les mesures qu'il pouvait déjà prendre", suite à ces incidents datant du 16 janvier lors de la rencontre entre le Jong Genk et Lommel.

Dans la seconde moitié du match, un supporter de Genk a adressé des propos racistes à un joueur de Lommel. Après le coup de sifflet final, le joueur impliqué est allé réclamer des explications dans les tribunes, ce qui a provoqué un incident. Le supporter a été identifié sur place et interpellé par la police.

Peu après le match, le KRC Genk a publié un communiqué officiel indiquant que le club avait engagé une procédure auprès de la fédération de football afin d'imposer une interdiction d'accès de stade au supporter concerné.



Pendant l'audience du Comité disciplinaire, il sera examiné quelles seront les conséquences de l'incident pour le KRC Genk. Le parquet fédéral prend en compte les mesures prises et, sur cette base, formulera une demande. Par ailleurs, une sanction alternative reste possible, en fonction de l'évaluation finale des faits et des efforts du club.