Après les départs, la RAAL se renforce avec le prêt d'un joueur du top

La RAAL a perdu plusieurs joueurs lors de ce mercato hivernal, mais tenait également à se renforcer. Un nouvel attaquant arrive ainsi à l'Easi Arena.

Après plusieurs départs, surtout de joueurs en manque de temps de jeu comme Bretelle, Mendy, Epailly ou Sidibé, la RAAL a lancé sa campagne de transferts entrants. Les arrivées de Nachon Nsingi et Bryan Soumaré ont ainsi déjà été officialisées.

Désormais, un troisième renfort a été annoncé : il s'agit de Cristian Makaté (23 ans), qui arrive en prêt depuis l'Union Saint-Gilloise. L'international guinéen n'a que peu d'opportunités cette saison au Parc Duden, n'ayant joué que 3 matchs en championnat et en coupe.

Makaté prêté à la RAAL avec option d'achat

Makaté est encore sous contrat jusqu'en 2029 à l'Union, mais la RAAL dispose bel et bien d'une option d'achat pour prolonger son séjour chez les Loups, annonce le club sur son site officiel.

Cristian Makaté, formé à Mallorque, avait rejoint l'Union en 2022 en provenance du club italien d'Ambrosiana, en Serie D. Depuis, il est devenu une véritable machine à faire trembler les filets avec l'équipe U23 de l'USG, en D2 puis D1 ACFF (82 matchs, 53 buts).

En équipe A, cependant, le Guinéen n'a pas encore connu le même succès, ne disputant que 4 matchs. Ce prêt à la RAAL sera l'occasion pour lui de prouver qu'avec du temps de jeu, il peut retrouver son efficacité au plus haut niveau également.



Du côté de la RAAL, ce départ pourrait bien être une façon de prévenir le départ de Pape Fall : le FC Metz souhaiterait en effet rompre prématurément le prêt du Sénégalais, en grande forme ces dernières semaines. Le club louviérois s'y oppose fermement.