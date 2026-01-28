Après Tielemans, un autre Diable Rouge se blesse à quelques semaines des matchs amicaux de mars

Après Tielemans, un autre Diable Rouge se blesse à quelques semaines des matchs amicaux de mars
Photo: © photonews
Rudi Garcia risque bien de devoir faire une revue d'effectif plus large que prévu en mars prochain. Après Youri Tielemans, c'est en effet Thomas Meunier qui s'est blessé, et il ne devrait pas être remis pour le déplacement aux USA.

Lui non plus ne devrait pas affronter les USA et le Mexique en mars prochain, à Atlanta et Chicago : Thomas Meunier (34 ans) s'est blessé aux ischio-jambiers et sera absent plusieurs semaines, a confirmé son entraîneur Bruno Genesio ce mercredi.

"C'est une mauvaise nouvelle pour nous", regrette l'entraîneur du LOSC. "Thomas sera absent de 3 à 6 semaines", précise Genesio. Autrement dit : les chances d'un retour sur le terrain d'ici au mois de mars sont très minces.

Meunier et Tielemans forfaits pour les amicaux de mars 

Et même si Meunier était miraculeusement prêt pour fin mars et la trêve internationale, on doute que Lille serait ravi de le voir s'envoler pour les USA, où les stages affronteront deux des trois pays organisateurs de la Coupe du Monde 2026.

C'est donc plus que probablement un forfait de plus qui vient s'ajouter à celui, déjà confirmé cette semaine, de Youri Tielemans. Sauf grosse surprise, cependant, tous deux savent à coup sûr qu'ils seront de la partie en juin prochain, et Rudi Garcia n'a pas à proprement parler besoin de les voir jouer.


Reste à savoir quel défenseur latéral pourrait profiter de ce forfait. Les options à ce poste ne sont pas nombreuses en-dehors des joueurs régulièrement appelés comme Moreira, Seys ou même Saelemaekers, qui peut y évoluer en cas de besoin... 

