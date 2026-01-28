De l'intérêt concret pour Isaac Mbenza, sur une voie de garage à Charleroi

Sur une voie de garage à Charleroi, Isaac Mbenza pourrait relever un nouveau défi... à Chypre. L'APOEL Nicosie serait intéressé par ses services.

Malgré 110 rencontres disputées pour le club avant le début de la saison, Isaac Mbenza vit un réel passage à vide au Sporting Charleroi, où il n’a plus joué pour l’équipe première depuis le 28 septembre et la réception de Malines en championnat.

Sur le banc, voire absent de l’effectif de Rik de Mil, l’ancien joueur d’Huddersfield, de Montpellier et… du Standard n’a pas gagné en importance depuis l’intronisation de Hans Cornelis au poste de T1.

Sur une véritable voie de garage au Mambourg et en fin de contrat au terme de la saison, Isaac Mbenza pourrait cependant "gagner" six mois en quittant les Zèbres dès ce mercato hivernal.

Isaac Mbenza intéresse l'APOEL Nicosie

Il faut, pour cela, que des clubs frappent à la porte. Ce sera bientôt le cas, selon les informations du média chypriote 24sports. En effet, Isaac Mbenza susciterait l’intérêt de l’APOEL Nicosie, auteur d’une saison difficile et seulement sixième du championnat.



L’APOEL devrait cependant bien se qualifier pour les "Play-Offs" du championnat, qui regroupent les six meilleures équipes. D’un rôle de remplaçant à Charleroi, il pourrait donc bientôt se battre pour des places européennes… et retrouver la scène continentale la saison prochaine, lui qui avait participé aux deux matchs contre Hammarby en début de saison.