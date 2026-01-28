Le KVC Westerlo va s'offrir un renfort de choix pour la seconde partie de saison

Westerlo veut vivre une seconde partie de saison tranquille et assurer son maintien. Les Campinois visent donc encore du renfort avant la fin du mercato.

Décidément, la fin de mercato sera chargée au KVC Westerlo. Plus tôt aujourd'hui, le Nieuwsblad nous apprenait que le club campinois était proche d'enregistrer l'arrivée de deux joueurs dans le secteur offensif, Afonso Patrao et Denis Estan. Dans l'autre sens, Kyan Vaesen devait quant à lui quitter le Kuipje.

Mais apparemment, un transfert serait également en vue au milieu de terrain. Selon les informations de L'Equipe, Westerlo serait proche d'accueillir Kwon Hyeok-Kyu (24 ans), milieu de terrain défensif, à titre définitif depuis le FC Nantes.

Kwon Hyeok-Kyu arrive du FC Nantes

Kwon est arrivé à Nantes l'été dernier en provenance du Celtic Glasgow mais après avoir disputé 12 matchs de Ligue 1 cette saison, le Sud-Coréen n'a plus joué depuis décembre. Il est toujours sous contrat jusqu'en 2028 à la Beaujoire et est estimé à 1 million d'euros par Transfermarkt.

Nantes, toutefois, n'avait payé que 250.000 euros l'été dernier pour l'attirer en provenance d'Ecosse. On ignore combien Westerlo a déboursé pour s'offrir le joueur, international sud-coréen U23 mais qui n'a jamais été appelé en équipe A.



En Ecosse, Kwon Hyeok-Kyu n'avait pas connu le succès non plus, que ce soit au Celtic Glasgow (aucun match joué) lors de ses prêts à Hibernians et St Mirren (22 et 9 matchs joués).