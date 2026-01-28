Un nouveau coup sur la tête de Kasper Dolberg : "Et ça en dit long sur l'Ajax..."

Un nouveau coup sur la tête de Kasper Dolberg : "Et ça en dit long sur l'Ajax..."
Photo: © photonews

La place de titulaire de Kasper Dolberg est à nouveau menacée à l'Ajax Amsterdam. De retour de blessure, Wout Weghorst semble reprendre l'avantage sur l'attaquant danois.

Absent depuis début décembre, Wout Weghorst avait laissé la place de titulaire à la pointe de l’attaque de l’Ajax Amsterdam à Kasper Dolberg. Une période durant laquelle l’ancien attaquant d’Anderlecht a trouvé le chemin des filets à deux reprises en championnat, ce qui constitue un bilan mitigé.

De retour de blessure, Weghorst a remplacé le Danois à la 75ᵉ minute de la rencontre face à Volendam, ce week-end. "Et ce qui en dit long sur l’Ajax, c’est que Weghorst, qui n’aurait jamais dû porter ce maillot, soit entré sur le terrain et ait été accueilli par des acclamations", a déclaré l’ancien footballeur néerlandais Johan Derksen dans l’émission Vandaag Inside.

Kasper Dolberg de retour sur le banc à l'Ajax ?

Le débat s’est ensuite porté sur Kasper Dolberg, dont la contribution en termes de buts reste trop incertaine. "Il ne marque pas. Fred Grim (son entraîneur) dit qu’il était très content de lui, mais qu’est-ce qui le rend si content ?", a lancé le journaliste et écrivain sportif néerlandais Valentijn Driessen.

"Il devait absolument quitter Anderlecht, vous savez ? Il gagnait bien sa vie et jouait parfois de bons matchs, mais il était tellement irrégulier", a répondu René van der Gijp, autre ancien joueur néerlandais ayant notamment porté les couleurs de Lokeren et du PSV.


Grande promesse de l’Ajax au début de sa carrière, Kasper Dolberg semble aujourd’hui prêt, selon les indiscrétions des médias locaux, à retourner sur le banc au profit de Wout Weghorst. À 28 ans, le Danois va encore devoir trouver le moyen de se relancer.

