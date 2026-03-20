Convoqué par deux sélections en même temps : l'incident rarissime vécu par un joueur de Pro League

Mamadou Diakhon a vécu une soirée dont il se souviendra longtemps. Convoqué par la France et le Sénégal, il a dû choisir sur le champ.

Si Vincent Mannaert risque encore de s'arracher les cheveux avec les binationaux, nos voisins français vivent des situations similaires. Le cas de Mamadou Diakhon a même été bien plus loin que ce que la fédération belge a vécu comme rebondissements.

Grâce à sa montée en puissance au Club de Bruges, l'ailier de 20 ans a été appelé pour la première fois chez les U21 français. La suite logique après avoir déjà été appelé en U18, U19 et U20.

La France prise de court

Sauf que le garçon a également été annoncé dans la sélection du Sénégal (cette fois chez les 'grands') au même moment). Un imbroglio assez rare, mais surtout un manque de communication flagrant entre le joueur et les deux fédérations.

😳 @FFF pas au courant que Mamadou Diakhon a choisi le Sénégal ?

Ou bien il va aux deux rassemblements ? 😅 @Fsfofficielle @AfterRMC pic.twitter.com/cNPO3i4V0M — Gilbert Brisbois (@gilbertbrisbois) March 19, 2026

On s'en doute, le téléphone du principal intéressé a alors commencé à chauffer. Il a alors immédiatement mis fin au débat en postant une story Instagram confirmant qu'il ferait honneur à ses racines sénégalaises.





Le Brugeois va donc rejoindre les Lions de la Teranga pour la première fois dans quelques jours. Voilà une belle carte à jouer dans l'optique de la Coupe du Monde : le Sénégal y affrontera...la France, la Norvège et un dernier adversaire issu des barages.