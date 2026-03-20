De belles retrouvailles : un ex-Rouche rappelé avec le Mexique, il rêve d'une... 6e Coupe du Monde

Guillermo Ochoa va se rappeler au bon souvenir des supporters belges. L'ancien gardien de but du Standard fait son retour avec l'équipe nationale du Mexique, à 40 ans.

Il ne devrait, sauf grosse surprise, pas démarrer face aux Diables Rouges à Chicago le 31 mars prochain (ou plutôt le 1er avril heure belge), mais les retrouvailles seront tout de même spéciales pour Memo Ochoa : l'ancien gardien de but du Standard de Liège fait partie de la sélection du Mexique pour les matchs amicaux face au Portugal et la Belgique.

C'est un retour en sélection après une absence de près de 9 mois pour Guillermo Ochoa, qui n'avait plus été appelé depuis l'été 2025 et la Gold Cup. Ses dernières minutes avec El Tri datent de novembre 2024 et d'un quart de finale de Nations League de la CONCACAF.

Malgré ses 152 caps, Ochoa, légende du football mexicain, était donc sorti du noyau de Javier Aguirre... jusqu'à la grave blessure récente de Luis Malagón, actuel n°1 du Mexique et gardien de but du Club America. Malagón s'est occasionné une déchirure du tendon d'Achille et manquera donc plus que probablement la Coupe du Monde également.

Guillermo Ochoa vers une sixième Coupe du Monde ?

Memo Ochoa, 40 ans, fait donc son grand retour en sélection, et pourrait bien y rester pour la Coupe du Monde 2026, que le Mexique disputera à domicile (au moins durant les poules). Ce serait alors sa sixième Coupe du Monde, un record qu'il partagera uniquement avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo (si ces deux derniers sont bel et bien présents, ce qui sera le cas sauf en cas de blessure).



Pour Ochoa, ce sera également l'occasion de retrouver la Belgique qu'il a bien connue durant son passage au Standard de 2017 à 2019 (86 matchs pour les Rouches). Il a également déjà affronté les Diables Rouges en match amical en 2017 (3-3) mais cette fois, malgré sa bonne saison à l'AEL Limassol, il devrait se contenter d'un rôle de doublure.