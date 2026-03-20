Nathan De Cat est bel et bien Diable Rouge : Rudi Garcia explique sa sélection

On le pressentait : Nathan De Cat fait bel et bien partie des 28 joueurs appelés par Rudi Garcia pour ce stage du mois de mars. Le sélectionneur s'est exprimé sur cette première sélection pour le prodige du RSC Anderlecht.

Il n'a que 17 ans et est déjà Diable Rouge, comme ont pu l'être très jeunes des prodiges comme Romelu Lukaku, Eden Hazard ou Youri Tielemans. Et c'est d'ailleurs en partie l'exemple de Hazard que Rudi Garcia va citer pour expliquer la sélection de Nathan De Cat pour les amicaux face aux USA et au Mexique.

"Le talent n'attend pas le nombre des années. Je le sais très bien puisque Eden Hazard a commencé très tôt à Lille chez moi. Cherki a commencé à 16 ans à Lyon, et nous avions aussi pris Jorthy Mokio à 16 ans parce qu'il jouait bien avec l'Ajax", rappelle le sélectionneur des Diables Rouges.

De Cat, Godts et Stassin, appelés pour découvrir les Diables

"Nathan, c'est 34 matchs titulaire cette saison avec Anderlecht, et un profil athlétiique qu'on n'a pas beaucoup en Belgique", ajoute Garcia. "Je pense que c'est bien de le voir en équipe nationale et de le récompenser de ce qu'il fait en club. Avec ses performances à Anderlecht, Nathan remplit toutes les cases".

De Cat fait partie des trois jeunes talents qui vont découvrir les Diables Rouges, si l'on excepte Nathan Ngoy déjà appelé mais qui avait dû déclarer forfait en dernière minute : Mika Godts et Lucas Stassin sont eux aussi sélectionnés.



"Il y a deux notions pour ce camp d'entraînement : on veut récompenser le groupe qui a participé aux qualifications l'année passée, mais c'est aussi le dernier moment pour voir des jeunes et les intégrer", explique Rudi Garcia. "C'est bien de rencontrer ces jeunes joueurs en personne, faire leur connaissance, leur dire ce qu'on attend d'eux".