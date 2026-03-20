Une vraie légende : l'ancien du Standard Dante sera mis à l'honneur ce week-end par son club

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En fin de saison, Dante Bonfim va raccrocher les crampons. Le Brésilien est une véritable légende de l'OGC Nice, qui va lui rendre un hommage particulier ce week-end.

Ce samedi, à l'occasion du match entre l'OGC Nice et le Paris Saint-Germain, un hommage particulier sera rendu à Dante Bonfim à l'Allianz Riviera de Nice. Le défenseur central des Aiglons, présent au club depuis 10 ans, prendra sa retraite en fin de saison. 

Âgé de 42 ans, le capitaine de l'OGC Nice compte 324 matchs pour les Aiglons depuis son arrivée en 2016. Il comptait déjà à son arrivée une riche carrière avec 133 matchs pour le Bayern Munich, mais aussi 88 matchs pour le Standard de Liège avec lequel il a remporté deux titres de champion de Belgique. 

L'OGC Nice va rendre hommage à l'ex-Rouche Dante

L'international brésilien (13 caps) n'est cependant pas éternel : cette saison, une blessure au genou l'a tenu éloigné des terrains pour plusieurs mois. Il est revenu dans le onze ces dernières semaines, mais l'heure est venue pour lui de raccrocher les crampons. 

On lit ainsi sur le site officiel de Nice : "Pour cette affiche de Ligue 1, Robinhood (sponsor du club, nda) et l’OGC Nice ont imaginé une scénographie exceptionnelle au cœur de l’Allianz Riviera.

Avant le coup d’envoi, un dispositif visuel inédit sera déployé sur la pelouse avec une bâche géante à l’effigie de Dante, rendant hommage au capitaine niçois et à son parcours au club.

L’entrée des joueurs sera également accompagnée d’un show pyrotechnique spectaculaire afin de marquer le lancement de cette grande soirée de football". 

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