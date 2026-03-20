Le torchon brûle toujours : la Pro League met DAZN en demeure, l'inquiétude est légitime dans les clubs

Le torchon brûle toujours : la Pro League met DAZN en demeure, l'inquiétude est légitime dans les clubs

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Le torchon brûle toujours entre la Pro League et DAZN, alors qu'une assemblée générale aura lieu avec les clubs le 31 mars. La Pro League a envoyé plusieurs mises en demeure au diffuseur du football belge, qui les ignore.

Cette semaine, la Pro League a adressé un message à tous les clubs professionnels, les conviant à une assemblée générale le 31 mars prochain. Plusieurs thèmes y seront discutés, comme le quota des équipes U23 en Challenger Pro League, qui pose de sérieuses questions pour la fin de saison, et la répartition des droits télévisuels.

Un dossier qui inquiète de nombreux clubs depuis les tumultes entre la Pro League et son diffuseur, DAZN. D'autant qu'avant cette assemblée générale, la Pro League n'est aujourd'hui pas en mesure d'établir une répartition précise des revenus télévisuels par club.

DAZN mis en demeure à plusieurs reprises par la Pro League

En effet, près de 30 % de ce montant dépend des audiences générées par les clubs. Des données d'audience que DAZN n'a toujours pas transmises à la Pro League, selon les informations de nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad.

La Pro League estime pourtant que ce devoir est assez clair, et a envoyé plusieurs mises en demeure à DAZN ces derniers mois, sans succès. Contracté par la Pro League en décembre, le tribunal arbitral CEPANI avait ordonné à DAZN de poursuivre la diffusion des matchs et de respecter ses engagements financiers jusqu'à la fin de saison.

Lire aussi… Plus de club belge en Europe : le point sur le coefficient UEFA, avec une bonne nouvelle confirmée
Contacté par nos confrères du Nieuwsblad, DAZN nie en bloc et assure que les données d'audience de chaque club ne font pas partie des obligations fixées par le tribunal arbitral. Le dossier risque donc encore de s'éterniser, et la Pro League va devoir trouver une autre solution pour assurer la répartition des droits TV.

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