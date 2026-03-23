🎥 Le chaos en P1 Hainaut : un arbitre se roule par terre après une simulation magistrale

La rencontre entre Ransart et Pays Blanc a été très agitée en P1 Hainaut. Mais c'est après le coup de sifflet final que le clou du spectacle est survenu.

Ransart en avait gros sur la patate après la défaite 0-3 contre Pays Blanc en P1 Hainaut. Les Cougars estiment que plusieurs décisions arbitrales les ont lésés. Il faut dire que le match a été houleux.

En tout, quatre cartes rouges ont été brandies, dont une à un adjoint carolo. Les locaux étaient donc particulièrement remontés à l'issue de la rencontre et sont venus demander des comptes au corps arbitral.

Une rencontre sous tension du début à la fin

Pris à partie de manière plutôt téméraire, un juge de ligne a alors coupé court à toute discussion en surjouant un front contre front, allant même à se rouler par terre dans une simulation digne des plus grandes heures de Neymar.

Les images capturées par nos confrères de Télésambre sont assez surréalistes et témoignent du chaos qui régnait sur la pelouse à l'issue de la rencontre.





Un scénario qui n'arrange en tout cas pas Ransart, qui reste bloqué à la onzième place du classement, voyant son adversaire du week-end grimper à la sixième place.