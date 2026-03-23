"L'équipe du mois d'août était insuffisante" : les vérités de Frédéric Taquin sur la saison de la RAAL

Scott Crabbé depuis La Louvière
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"L'équipe du mois d'août était insuffisante" : les vérités de Frédéric Taquin sur la saison de la RAAL
Photo: © photonews

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La RAAL disputera finalement bien les Playdowns, mais a largement son sort entre les mains pour éviter la descente. Frédéric Taquin est fier de l'évolution de l'équipe.

La RAAL entamera ces Playdowns avec douze points d'avance sur Dender. Les Loups auront donc l'occasion de se mettre à l'abri très rapidement. Le maintien serait un soulagement pour un club dans la croissance et le développement ont été très rapides ces dernières années.

Une progression que l'on constate aussi sur cette saison. La direction a beau avoir transféré dès le début de l'été, il y a un monde de différence entre l'équipe qui a perdu 0-2 contre le Standard en match d'ouverture et celle qui a disputé ce match fou contre Genk pour clôturer la phase classique. En termes de joueurs alignés, mais aussi de vécu et d'animation.

Un plan de jeu plus ambitieux

"On n'est plus du tout la même équipe qu'au premier tour. On reste toujours très solides défensivement. Avant ce 5-5, on était encore la troisième meilleure défense du championnat. Mais dans un modèle de football complètement différent. Genk, quand ça joue, tu ne touches pas le ballon. Or, on a quand même réussi à être très embêtants tout au long de la rencontre. L'équipe n'a plus rien à voir avec celle qu'elle était", explique Frédéric Taquin en conférence de presse.

"Au niveau comptable, on avait tablé sur 30 points. On en a 31. On est au-delà des espérances. Si on en est là aujourd'hui, c'est à cause de notre début de championnat. L'équipe qu'on avait au mois d'août était insuffisante pour la division un", avance l'entraîneur des Loups.

Lire aussi… "Tant que tu m'as dans les pattes..." : Frédéric Taquin, l'incarnation de Loups qui ne meurent jamais
La RAAL veut aujourd'hui continuer à grandir dans les Playdowns. Dans cette optique, la montée en puissance de Bryan Soumaré pourrait être intéressante. Premier joueur à monter au jeu contre Genk, il s'est encore montré à son avantage, avec un bon positionnement entre les lignes et des passes dangereuses : "C'est un garçon qui a beaucoup de football dans les pieds. Il grandit dans l'équipe, je le vois comme un clair renfort", confirme Taquin.

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