Les retrouvailles avec l'Union : Anthony Moris cuisine Christian Burgess sur un point sensible
Photo: © photonews
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Anthony Moris était de retour en Belgique en tant que consultant pour DAZN. Il était présent à Saint-Trond pour le match de l'Union.
Vu la situation au Moyen-Orient, Anthony Moris est de retour en Belgique. Il ne s'est pas ennuyé ce week-end, endossant un rôle de consultant pour DAZN. Le diffuseur de la compétition l'a évidemment dépêché au Stayen pour le match de l'Union.
L'ancien capitaine saint-gillois a ainsi retrouvé ceux qui ont pendant plusieurs années été ses coéquipiers. La victoire 1-3 dans le Limbourg l'a conforté dans son opinion : l'équipe n'a rien perdu de sa rage de vaincre des saisons précédentes.
Burgess fidèle au poste
Il a ainsi vu Christian Burgess à nouveau faire mouche sur phase arrêtée. A l'issue de la rencontre, il n'a pas résisté à la tentation de l'interroger sur sa vitesse. "As-tu travaillé dessus récemment ? Parce que tout le monde dit que tu n'es pas des plus rapides, mais quand on regarde sur les corners, tu parviens à te démarquer".
Une question qui a fait rire le défenseur anglais : "C'est une question de timing, pas de vitesse", sourit-il. "Tu me connais Anthony, je travaille dur sur ma vitesse. Mais j'essaie de jouer avec ma tête. Je sais que je ne suis plus tout jeune".
🏃 | Christian Burgess est-il en fait un joueur rapide ? 😅💭 #STVUSG pic.twitter.com/cJSb1wywU4— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) March 22, 2026
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Les deux hommes se comprennent parfaitement pour avoir joué ensemble pendant cinq ans. Christian Burgess connaîtra-t-il le même sort que son ancien coéquipier, à savoir un non-renouvellement de contrat synonyme de départ en fin de saison ?
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