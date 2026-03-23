Les retrouvailles avec l'Union : Anthony Moris cuisine Christian Burgess sur un point sensible

Anthony Moris était de retour en Belgique en tant que consultant pour DAZN. Il était présent à Saint-Trond pour le match de l'Union.

Vu la situation au Moyen-Orient, Anthony Moris est de retour en Belgique. Il ne s'est pas ennuyé ce week-end, endossant un rôle de consultant pour DAZN. Le diffuseur de la compétition l'a évidemment dépêché au Stayen pour le match de l'Union.

L'ancien capitaine saint-gillois a ainsi retrouvé ceux qui ont pendant plusieurs années été ses coéquipiers. La victoire 1-3 dans le Limbourg l'a conforté dans son opinion : l'équipe n'a rien perdu de sa rage de vaincre des saisons précédentes.

Burgess fidèle au poste

Il a ainsi vu Christian Burgess à nouveau faire mouche sur phase arrêtée. A l'issue de la rencontre, il n'a pas résisté à la tentation de l'interroger sur sa vitesse. "As-tu travaillé dessus récemment ? Parce que tout le monde dit que tu n'es pas des plus rapides, mais quand on regarde sur les corners, tu parviens à te démarquer".

Une question qui a fait rire le défenseur anglais : "C'est une question de timing, pas de vitesse", sourit-il. "Tu me connais Anthony, je travaille dur sur ma vitesse. Mais j'essaie de jouer avec ma tête. Je sais que je ne suis plus tout jeune".

Les deux hommes se comprennent parfaitement pour avoir joué ensemble pendant cinq ans. Christian Burgess connaîtra-t-il le même sort que son ancien coéquipier, à savoir un non-renouvellement de contrat synonyme de départ en fin de saison ?